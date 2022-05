Het einde van het schooljaar nadert en ook de eindexamens staan weer voor de deur. Een spannende tijd, vooral omdat de huidige groep examenleerlingen net twee coronajaren achter de rug heeft. "Motivatie is vaak een probleem."

Een slechte concentratie, moeite met lezen en korte lontjes op het schoolplein. De coronacrisis heeft volgens docenten diepe sporen achtergelaten bij hun leerlingen. Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Amsterdam ziet de gevolgen van de pandemie dagelijks.

'Het is echt een worsteling'

Knook maakt zich dan ook zorgen nu de eindexamens er weer aan komen. "Ik zie dat leerlingen veel meer moeite hebben om zich te concentreren. Het is echt een worsteling voor ze om de motivatie op te brengen en de examenstof tot zich te nemen."

Dit is volgens Knook ook een van de redenen dat het dit jaar storm loopt bij examentrainingen. "Ik denk dat bij elkaar zo'n 80 procent van de leerlingen zich hier voor heeft opgegeven. Dat is echt een enorm aantal en veel meer dan vorige jaren. Dat is echt ook nodig om de focus ook echt op die examens te krijgen. Er heerst nu toch nog een beetje gelatenheid."

Minder sociale vaardigheden

Naast een rammelende basiskennis en een gebrek aan vaardigheden zoals lezen en rekenen, was de pandemie ook op mentaal vlak een klap voor leerlingen, ziet Maarten de Vries van scholierenorganisatie LAKS. "Sociale vaardigheden zijn echt een groot probleem."

"Je hebt leerlingen die amper een schoolgebouw van binnen hebben gezien in 2 jaar tijd", vervolgt De Vries. "Dat zie je in de onderbouw met name. Leerlingen zijn niet gewend meer om in een klaslokaal te zitten. Dit leidt ook tot korte lontjes en vechtpartijen op het schoolplein."

Lessen verlopen stroef

De Vries zit zelf in 4VWO en weet uit eigen ervaring dat lessen soms stroef kunnen lopen. "Ik zat onlangs in de klas en toen zei een docent dat we bepaalde stof 1,5 jaar geleden al hadden moeten leren."

"We zaten met z'n allen naar het bord te staren en begrepen er echt niks van", vertelt hij. "Dan merk je toch dat je online lang niet alles goed hebt meegekregen."

Crisis nog niet voorbij

Leon van Rossenberg, docent Duits op de OSB in Amsterdam ziet ook dat de afgelopen 2 jaar 'enorm pittig' zijn geweest. Voor docenten, maar ook zeker voor zijn leerlingen. "Thuis zitten, online les krijgen, geen sociale ontmoetingen: dat heeft enorm veel spanning opgeleverd. Dat moeten we echt niet onderschatten."

Van Rossenberg denkt dat zowel docenten als leerlingen de invloed van corona nog lange tijd zullen merken. "Het is echt fout om te denken: 'De crisis is voorbij, we kunnen weer door.' De stress van corona zit nog in hun hoofden."