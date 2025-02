In een laatste poging om de geplande huurverhogingen vanaf 1 juli tegen te gaan, dient GroenLinks-PvdA aanstaande maandag een voorstel voor een spoedwet in bij de Raad van State. "Het moet heel snel allemaal", zegt Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop.

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de huurverhogingen die vanaf 1 juli mogen ingaan. De sociale huur mag dan met maximaal 5 procent stijgen. Voor de middenhuur geldt een verhoging van 7,7 procent en voor de vrije sector 4,1 procent.

Hoogste stijging in 30 jaar

Een deel van de Kamer is het daar niet mee eens. Zij vinden de verhogingen te fors. "Vorig jaar hebben we al de hoogste stijging in 30 jaar gezien", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid De Hoop erover. "Dat is echt exorbitant. Het gaat om honderden tot meer dan 1.000 euro per jaar voor huurders."

De Hoop is bang dat een nieuwe verhoging niet te betalen is voor veel mensen. "In de middenhuur en vrije sector heb je geen recht op huurtoeslag. En daar zitten veel jongeren die meestal sowieso al de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur."

Geen steun van de PVV

In de Tweede Kamer probeerde zijn partij afgelopen week samen met de SP een meerderheid te krijgen voor huurbevriezing of verlaging. Maar dat lukte niet.

De Hoop verwachtte dat de PVV aan zou sluiten. "In het verkiezingsprogramma hebben ze gezegd dat de huren met 20 procent omlaag zouden gaan. Wilders zei ook dat ze dat willen. Maar tot nu toe hebben ze het voorstel niet gesteund."

Spoedwet

Om een huurverhoging tegen te houden, moet de Kamer haast maken. "Verhuurders moeten uiterlijk 1 mei een prijsverandering doorgeven aan hun huurders. Dat betekent dat de opties beperkt zijn om de geplande verhoging tegen te houden", zegt De Hoop.

Daarom stuurt GroenLinks-PvdA maandag een voorstel voor een spoedwet naar de Raad van State. "Nadat we dat ingediend hebben, gaan zij ernaar kijken. Ongeveer 6 weken later horen we dan wat zij ervan denken", legt hij uit. En dan is het aan de Kamer om over de spoedwet te stemmen. Met de 6 weken erbij, is het waarschijnlijk vlak voor 1 mei. "Dit is denken wij ook de enige manier om nog op tijd een bevriezing af te dwingen."

Compensatie

Om bovendien te voorkomen dat bouwers in de financiële problemen komen, stelt De Hoop voor om woningcorporaties structureel minder te belasten. "Dat is in 2021 ook gebeurd. Zo kan je de bouw ontlasten."

Voor particuliere verhuurders zou er geen compensatie komen in het plan. "Dat zijn mensen die sinds 2016 flink rendement hebben gedraaid. Het zijn niet de bouwers. Ik ben ervan overtuigd dat mijn voorstel redelijk is voor de verhuurders." Maar daarvoor moet er nog wel een meerderheid gevonden worden. De Hoop denkt daarbij aan de grootste partij in de Tweede Kamer. "Als de PVV toch meedoet, dan halen we het in beide Kamers."