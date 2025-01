Nederlandse gemeenten bereiden zich erop voor dat ze minder geld moeten gaan uitgeven. Bezuinigen op het onderhoud van de stoep is in elk geval geen goede keuze. Dat kan op de lange termijn namelijk veel geld kosten.

Struikel je over een losse stoeptegel, dan kun je de gemeente daarvoor aansprakelijk houden, zegt jurist Frederik Lieben van letselschadebureau JBL&G. "De wegbeheerder - de gemeente dus - is verantwoordelijk voor de veiligheid." Veel mensen weten dat niet.

Foto's belangrijk

De standaard waaraan een trottoir moet voldoen is vrij duidelijk, weet Lieben: bij meer dan 3 centimeter hoogteverschil heb je een zaak. "Het is wel belangrijk dat je foto's maakt als je valt, waarop het hoogteverschil in de stoep duidelijk te zien is."

Je hebt niet alleen foto's nodig van het wegdek, maar ook van je verwondingen, benadrukt Lieben. "Dat maakt je zaak sterker."

Gegevens getuigen verzamelen

Net als bij andere ongevallen is het ook als je over een stoeptegel valt verstandig om gegevens van getuigen te verzamelen. Al denk je daar waarschijnlijk niet direct aan als je languit op de stoep ligt.

Lieben: "Je staat juridisch vele malen sterker als je getuigen hebt. Het liefst natuurlijk iemand die de valpartij heeft zien gebeuren. Maar iemand die naderhand ter plaatse komt als jij nog op de grond ligt, kan ook voldoende zijn. Je kunt daarbij denken aan ambulancepersoneel."

Verschillende vergoedingen

De moeite kan zich volgens de letselschadejurist zeker uitbetalen. Als de aansprakelijkheid van de gemeente wordt erkend, heb je in sommige gevallen namelijk recht op meerdere vergoedingen.

"Denk hierbij aan het deel van je eigen risico dat je kwijt bent of medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. Kosten die je uit eigen zak moet betalen. Daarnaast lopen sommige mensen na een val inkomsten mis, omdat ze tijdelijk niet kunnen werken. Ook dat moet door de aansprakelijke partij worden vergoed."

Immateriële schadevergoeding

Maar er is meer, vervolgt Lieben: "Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig. Sommigen kunnen niet meer voorzien in hun persoonlijke verzorging. Ook daar moet een vergoeding voor worden betaald."

En tot slot, zegt Lieben, heb je ook altijd recht op smartengeld, de immateriële schadevergoeding dus. En dat is sterk afhankelijk van de aard van het letsel, de duur van het letsel, hoe lang je met klachten en beperkingen kampt. Dus dat verschilt heel erg per individu."

Zorg, foto's en rechtsbijstand

Daarom is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen als je valt: "Bel eerst een ambulance als dat nodig is. En noteer vervolgens de namen, telefoonnummers en adresgegevens van de getuigen. Maak foto's van de stoeptegel, de ongevallenlocatie en je letsel. En bezoek direct een huisarts als je dat nog niet hebt gedaan."

Hij heeft nog een advies: "Bel een letselschadejurist die je juridisch kan bijstaan in de letselschadezaak. Dit kan in Nederland gelukkig in vele gevallen gewoon gratis tot 5 jaar na de val."