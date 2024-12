Al wekenlang zijn de straten van de Georgische hoofdstad Tbilisi het toneel van grote protesten. De nieuwe regering zoekt toenadering tot Rusland, blokkeert het pad naar de Europese Unie en zet steeds meer repressie in, tot woede van de demonstranten.

Activist David Lapauri is een van die demonstranten. Hij is vastberaden om de democratie in zijn land te beschermen. "In mijn land zijn de verkiezingen gestolen, ons wordt de mond gesnoerd." Hij is kroegeigenaar in Tblisi en weert Russische klanten die Poetin niet veroordelen. "Ik vecht tegen het Russisch imperialisme. Ik strijd voor onze rechten, voor onze democratie."

Georgische Droom

Sinds de parlementsverkiezingen in oktober wordt er gedemonstreerd tegen de Georgische regering. Regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen, maar over de uitslag zijn twijfels. Oppositiepartijen en onafhankelijke waarnemers spreken van fraude en intimidatie van kiezers. Ondertussen weigert de huidige pro-Europese president de macht over te dragen en dringt ze aan op nieuwe verkiezingen.

Georgië begint steeds meer op een autoritaire staat te lijken, met nauwe Russische banden. Regeringspartij Georgische Droom is al ruim twaalf jaar aan de macht. Vorig jaar werd het land kandidaat-lid van de Europese Unie, wat een belangrijke verkiezingsbelofte was van de partij bij de vorige parlementsverkiezingen.

Wegdrijven van de EU

Vorige maand besloot Georgische Droom dat het pad naar de Europese Unie tot 2028 in de ijskast wordt gezet. Uit een enquête blijkt dat 9 op de 10 Georgiërs lid wil worden van de EU. De koerswijziging leidde tot nog hevigere protesten. Opnieuw gingen duizenden mensen de straat op.

De Georgische Droom komt met verschillende controversiële wetten. Zoals in mei van dit jaar, wanneer de regering een wet doorvoert om critici het zwijgen op te leggen, naar Russisch voorbeeld. De wet bestempelt ngo's en media met financiering uit het buitenland als 'buitenlands agent'. De protesten die daarop volgen worden hardhandig beëindigt met politiegeweld, traangas en waterkanonnen.

Russische complimenten

Socioloog Shato Kakabadze noemt de houding van de regering een voorteken. "Het zijn allemaal signalen dat Georgië leunt naar een autocratie. De Russische regering complimenteert de Georgische Droom vaak met hun beslissingen en beleid."

Volgens Kakabadze staat ook de vrijheid van meningsuiting onder druk. Zo mag je tijdens demonstraties je gezicht niet bedekken en heeft de politie meer ruimte gekregen om iemand op te pakken. Ook in Nederland wordt die eerste maatregel overwogen.

Democratisch verval

Georgië zit in 'democratisch verval', zo oordeelt ook het Europarlement. "De enige oplossing is dat Georgië een liberale democratie wordt", zegt Kakabadze. Daarvoor moet de macht in het land meer verdeeld worden, en is er meer democratie en een meerpartijenstelsel nodig, stelt de socioloog. "Tot die tijd blijft Georgië in onzekerheid."

Onder leiding van de Georgische Droom houden de protesten ondertussen aan. De actievoerders eisen nieuwe verkiezingen en een terugkeer naar het Europese pad. Lapauri zegt dat hij blijft vechten voor zijn Europese toekomst. "We zijn er nog en spreken nog Georgisch. We zijn een klein, trots land. Dat zullen we altijd blijven. Ik heb er alles voor over."