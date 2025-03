Hebben we een steeds korter lontje? Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 3 op de 10 ambtenaren last heeft van verbale of soms zelfs fysieke bedreigingen. En dus wapenen gemeenten zich steeds meer tegen de agressieve burger.

Boa's op straat die worden bespuugd, baliemedewerkers van het gemeentehuis die zomaar worden uitgescholden en ambtenaren die op huisbezoek gaan en dan worden gemolesteerd. Het gebeurt regelmatig, zo blijkt uit recent onderzoek van Ipsos I&O Publiek.

Aangevallen op huisbezoek

Om ambtenaren beter te beschermen tegen boze burgers, organiseren gemeenten onder andere agressietrainingen en voorzien ze ambtenaren van een noodknop. En dat is hard nodig.

Wanneer twee ambtenaren van de gemeente Schagen op huiscontrole gaan, worden ze meteen aangevallen door de bewoner. Eén van de ambtenaren loopt daarbij een gecompliceerde heupbreuk op. Na drie operaties en een jaar revalidatie is de vrouw weer mondjesmaat aan het werk, maar door het opgelopen trauma kan ze niet meer functioneren in haar oude baan.

'Onacceptabel geweld'

Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen is nog steeds woedend. "Ik werd gewoon boos. Ik denk: potverdikkie, blijf met je tengels van iedereen af. Of het nou een politieagent is, een ambulancemedewerker of een medewerker van welke organisatie dan ook: wij moeten onze taken uitoefenen, en dan overkomt je dit. Dat kan niet en dat mogen we niet accepteren."

Volgens de burgemeester heeft een dergelijk incident veel invloed op het hele ambtenarenteam. Mensen worden bang, vragen zich af wat er nog meer kan gebeuren, en of ze hun werk nog wel veilig kunnen doen. "Geweld tegen mensen in de publieke dienst tolereren we niet."

Slaan met stoelen

Het incident staat niet op zichzelf. De gemeente Schagen heeft in toenemende mate last van burgers met een kort lontje. Van Kampen stelt dat het in onze samenleving steeds normaler is geworden dat iemand die zijn zin niet krijgt begint te schelden en schreeuwen - of erger.

"Wij merken dat bijvoorbeeld in de ontvangsthal. Dan zeggen mensen: ik wil nu mijn rijbewijs hebben, of ik wil nu mijn paspoort. Terwijl we gewoon weten dat we zoiets niet altijd meteen kunnen leveren. Laatst escaleerde dat, en begon iemand met een stoel te slaan. Dat doet echt wel iets met onze medewerkers."

Grenzen stellen

Steeds meer gemeenten organiseren agressietrainingen voor ambtenaren. Het doel van dat soort cursussen is om ambtenaren beter voor te bereiden op mogelijke incidenten, en ze te leren hoe ze dan moeten handelen, zegt Jannie de Jong van Agressietraining.nl.

Ze geeft al jaren trainingen bij meerdere gemeenten. Dat sommige ambtenaren het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen, ontkent ze niet, maar de meeste ambtenaren willen mensen vooral helpen, zegt De Jong. Daarom zijn ze geneigd minder grenzen te stellen dan goed voor ze is.

Op tijd wegwezen

Burgers vergeten vaak dat ambtenaren gewoon de wet uitvoeren en het niet zelf voor het zeggen hebben, ziet De Jong. "We leren ambtenaren op de trainingen om agressie, schelden, dreigen, beledigen, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie te benoemen en vooral ook te begrenzen."

"En we leren ze bij echte intimidatie en gevaarlijk gedrag hoe ze het gesprek moeten stoppen en moeten kiezen voor hun eigen veiligheid, door uit de situatie te stappen en misschien iemand erbij te roepen. Of door gewoon op tijd weg te zijn."

Verrot gescholden

En dat is broodnodig. Tijdens de agressietrainingen heeft De Jong talloze verhalen over incidenten aangehoord, zoals escalaties aan de balie en medewerkers die aan de telefoon helemaal verrot worden gescholden.

De impact daarvan is enorm, zegt ze. Medewerkers voelen zich onzeker en onmachtig, en het gaat onder hun huid zitten. Ze gaan er 's avonds over piekeren. Als dat keer op keer gebeurt, raken ze getraumatiseerd. Bedreigingen gaan nog een stap verder, en kunnen mensen erg bang maken, ziet De Jong.

'Ik weet waar je kinderen op school zitten'

"De grootste angst is dat iemand je thuis opzoekt, of dat er gezegd wordt: 'Ik weet waar je woont, ik weet waar je kinderen op school zitten.' Ambtenaren die in hun werk tegen het criminele circuit aanlopen, lopen ook echt dat risico. Er zijn al mensen zodanig bedreigd dat de politie dag en nacht voor hun huis staat om hen te bewaken."

Volgens De Jong is het belangrijk dat gemeenten zorgen voor goede opvang en nazorg, direct na een vervelende gebeurtenis. Uit onderzoek blijkt dat als dat meteen gebeurt, men zich erkend voelt door de organisatie en de leidinggevenden. Dat helpt hen om beter om te gaan met een traumatische gebeurtenis.

Steeds meer ambtenaren met alarmknop

Ook in Schagen kunnen ambtenaren inmiddels agressietrainingen volgen. Het gaat dan om medewerkers aan de balie, maar ook andere ambtenaren die in direct contact met de burger staan. Maar alleen een cursus is niet voor iedereen voldoende.

Sommige ambtenaren die eropuit worden gestuurd voor bijvoorbeeld controles aan huis, zijn inmiddels uitgerust met een alarmknop. Het zegt iets over deze tijd, zegt de burgemeester. "Dat zijn dingen waar we 2 jaar terug niet aan dachten, maar wat nu gewoon bij het werk hoort om het zo veilig mogelijk te doen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling."

Leraren en uitvaartverzorgers met een noodknop

Thijs Wagenaar levert noodknoppen met zijn bedrijf Secur2go. De laatste jaren is de vraag enorm toegenomen, ziet hij. Wie in een bedreigende situatie belandt hoeft niet meer omslachtig 112 te bellen. Met één druk op de knop komt een speciale alarmcentrale meteen in actie, waardoor politie snel ter plaatste is.

Wagenaar heeft inmiddels meer dan tienduizend mensen van een noodknop voorzien. Het gaat om uitvaartverzorgers, leraren op scholen, maar ook ambtenaren van bouw- en toezichtdiensten of van de sociale dienst. Wagenaar: "Inmiddels zijn ruim honderd gemeenten klant van ons. Het lijkt wel of er steeds meer katten in het nauw zijn."