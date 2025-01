Het is niet populair, maar toch voeren steeds meer gemeenten betaald parkeren in of breiden de zones uit. In 2 jaar is het aantal parkeerplekken waarvoor je moet betalen met een kwart toegenomen. Niet alleen in de grote steden, ook in kleinere plaatsen.

Het gebied is fors groter geworden sinds 2022: 23,4 procent. En dat terwijl tussen 2013 en 2022 al sprake was van een groei van 30,5 procent. Dat blijkt uit een analyse gemaakt door databedrijf Spotzi, op verzoek van EenVandaag.

Meer auto's

Volgens hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee is het logisch dat op steeds meer plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. "We krijgen meer auto's in Nederland en er is vaak niet de ruimte om die te stallen."

"Dat betekent dat in gebieden net buiten het centrum, waar nu nog gratis geparkeerd kan worden, de parkeerdruk vaak zo hoog wordt dat het verstandig is om betaald parkeren in te voeren", legt hij uit.

Grote steden en kleinere gemeenten

Den Haag, Rotterdam en Utrecht breidden de afgelopen jaren hun betaald parkeerzones flink uit, maar het zijn zeker niet alleen grote steden waar minder gratis plekken plekken komen.

Zo is bijvoorbeeld ook een sterke groei te zien in kleine gemeenten als Renesse, Harlingen en Dijk en Waard.

Boosheid bij inwoners

In die laatste gemeente, een samenvoeging van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, leidt het parkeerbeleid al jaren tot discussie in de lokale politiek. Veel inwoners zijn er boos over.

Toch stemde de gemeenteraad vorig jaar met een ruime meerderheid in met de nieuwe plannen, waaronder een flinke uitbreiding van het gebied waar inwoners alleen met een vergunning kunnen parkeren. Het parkeerbeleid wordt dit jaar in fases ingevoerd.

'Klaarmaken voor de toekomst'

Volgens verantwoordelijk wethouder Nils Langedijk moeten de nieuwe parkeerregels Dijk en Waard 'klaarmaken voor de toekomst'. De komende jaren moeten veel nieuwe woningen worden bijgebouwd in de gemeente en daardoor zal het ook in het centrum van de stad drukker worden.

Om ervoor te zorgen dat de straten daaromheen niet overvol raken met auto's van bezoekers die daar gratis komen parkeren, worden de vergunningen ingevoerd.

Petitie 8.000 keer ondertekend

Inwoner Pieter-Jan Lubbers wordt in Dijk en Waard gezien als de aanjager van het protest tegen de nieuwe parkeerplannen. Hij woont in een van de straten die binnenkort binnen het parkeervergunninggebied vallen.

Lubbers richtte de Facebookgroep Parkeren Dijk en Waard 2030 op, waar informatie wordt gedeeld over de plannen van de gemeente. De groep heeft meer dan 2.000 leden. Daarnaast startte hij een petitie, die inmiddels bijna 8.000 keer is ondertekend.

'Gemeente moet beter luisteren'

"Het is heel mooi dat we zoveel medestanders hebben", zegt Lubbers. "Dat betekent dat het leeft en dat de gemeente daar toch wel wat mee moet. Dat men daar lering uit moet trekken en beter moet gaan luisteren naar wat de mensen werkelijk willen."

Carmen Bosscher, raadslid in Dijk en Waard, schaart zich achter Lubbers. "Er zijn wel participatie-avonden geweest, maar vervolgens zie je er niets van terug in het beleid. Dan krijg je ook geen draagvlak bij de bewoners."

'We hebben het transparant willen doen'

Lubbers vindt dat de gemeente in aanloop naar het invoeren van de plannen steken heeft laten vallen. Door er gebrekkig over te communiceren richting de inwoners. Wethouder Langedijk herkent zich niet in die kritiek.

"Wij hebben het open en transparant willen doen en verschillende media gebruikt om mensen erbij te betrekken."

'Weerstand niet vreemd'

Dijk en Waard is lang niet de enige gemeente waar onrust en boosheid is over de invoering of uitbreiding van betaald parkeren. Niet vreemd, vindt hoogleraar Van Wee: "Iets wat altijd gratis was, waarvoor je ineens moet betalen. Ja, dat roept weerstand op."

Dat geldt volgens Van Wee overigens voor bijna alle maatregelen waarbij de rol van de automobilist wordt aangetast of het duurder wordt.

'Draagvlak neemt toe na invoering'

"Maar met name voorafgaand aan invoering. Als het eenmaal is ingevoerd neemt het draagvlak meestal snel toe, dat hebben we al op meerdere plekken gezien."

Of dat ook in Dijk en Waard zal gebeuren, valt te bezien. Pieter-Jan Lubbers is in ieder geval nog altijd strijdbaar. "Wij zijn er nog lang niet klaar mee. De petitie loopt nog steeds en wij gaan gewoon door met ons protest."

Referendum

In Haarlem en Amersfoort werden eerder raadgevende referenda georganiseerd over het parkeerbeleid. In beide steden wezen de inwoners het plan om het betaald parkeren uit te breiden in ruime meerderheid af.

Raadslid Carmen Bosscher hoopt dat de inwoners van Dijk en Waard ook de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken. "Ik hoop dat de inwoners kunnen gaan stemmen en dus zelf besluiten wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente."