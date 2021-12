De lage- en middeninkomens zouden erop vooruit moeten gaan, is de boodschap uit het coalitieakkoord. Vakbond FNV ziet dat niet terug. Al tijden pleiten zij voor een verhoging van het minimumloon van vier euro.

Een lastenverlichting voor de lage- en middeninkomens was hard nodig, zegt FNV. De 'werkende armen' zijn in de afgelopen steeds zichtbaarder geworden en dit jaar bracht de Sociaal Economische Raad (SER) dat dit er 220.000 zijn. Zelfs een derde van alle mensen die onder de armoedegrens leven, heeft wel een baan.

Net onder armoedegrens

"Je ziet er allang niet meer uit als ma Flodder als je arm bent", vertelt Anette de Jong. Sinds de scheiding woont ze alleen met haar twee kinderen van 15 en 18 jaar oud. Ze werkt in de zorg en verdient net onder de armoedegrens.

Voor mensen als Anette staat de bestaanszekerheid onder druk. Je kan niet zomaar meer gaan werken als zogenaamde 'werkende arme', weet ook Anette. "Als ik meer ga werken, gaan de toeslagen die ik echt nodig heb om rond te komen direct omlaag."

Loonsverhoging veel te laag, volgens FNV

De FNV hoopte er samen met VNO-NCW en de SER op dat het sociaal akkoord van afgelopen zomer zou worden overgenomen in de plannen van een nieuwe coalitie. De FNV pleit al een tijd voor een verhoging van het minimumloon van 4 euro, naar 14 euro.

In de nieuwe plannen wordt er de komende jaren elk jaar 3 miljard uitgetrokken voor lastenverlichting voor lage- en middeninkomens. Nu wordt in de nieuwe plannen van de coalitie het minimumloon in vier jaar tijd geleidelijk met 80 cent verhoogd. Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, ziet dat met lede ogen aan: "Hiermee haal je mensen niet uit de armoede. Dit zet geen zoden aan de dijk."

AOW stijgt niet mee, tegen SER-advies in

Die 80 cent in 4 jaar tijd vindt FNV echt onvoldoende. Wat FNV verder nóg schrijnender vindt, is dat de AOW niet meestijgt. Letterlijk staat in het coalitieakkoord dat de lonen met 7,5 procent gaan stijgen geleidelijk, de AOW wordt daarvan uitgezonderd.

Dat gaat in tegen het advies van de SER waarin onder anderen VNO-NCW en FNV tot een advies over de arbeidsmarkt zijn gekomen. Dit advies schreef namelijk een behoud van de koppeling voor. "Schandalig", zo stelt Elzinga van de FNV. "Dit zijn geen plannen waarmee je mensen van overleven naar leven brengt."

Eerst zien, dan geloven

Anette vindt het motto van het nieuwe regeerakkoord in ieder geval niet verkeerd klinken. Het motto is 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'.

"Als we nou eens meer naar elkaar zouden omzien, dat zou top zijn. Maar eerst zien, dan geloven."