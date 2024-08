Tokio, Londen, Amsterdam en New York: de financiële beurzen zijn flink onderuit gegaan. Sinds de beurskrach van 1987 kende de Japanse beurs niet zo'n slechte dag als vandaag. We vroegen aan beursduider Corné van Zeijl wat de gevolgen zijn.

"Vanochtend zag het er vrij dramatisch uit", zegt Van Zeijl. "Je wist gelijk dat het hommeles zou worden. Er is bij sommige partijen sprake van lichte paniek."

Wat is er aan de hand?

Volgens de expert zijn er vier factoren waardoor het nu zo gaat. "Er zijn zorgen om Apple, er zijn zorgen om NVIDIA, zorgen om Japan en angst voor een recessie in de VS."

"Bij Japan moet je heel lang teruggaan om een rentestijging te zien", vervolgt Van Zeijl. "Dat betekent dat de yen opeens veel sterker wordt, waardoor het lastiger wordt om winst te maken voor Japanse bedrijven, zeker in een land als Japan dat veel exporteert. Nu worden Japanse auto's die geexporteerd worden opeens duurder bijvoorbeeld. Daar houden beleggers rekening mee."

AI moet ook winst maken

Dan speelt volgens Van Zeijl ook mee dat bij de hooggewaardeerde technologiebedrijven beleggers het opeens belangrijk vinden dat alle investeringen in Artificial Intelligence ook winst gaan maken.

"Dat is het sentiment. En sentiment bepaalt de koers op de korte termijn. Een paar maanden geleden was iedereen nog heel hoopvol en optimistisch. En nu wat meer realistisch."

Particuliere beleggers

Veel Nederlanders zijn in de coronatijd gaan beleggen. Voor hen is dit de eerste correctie die ze meemaken. Die zitten volgens Van Zeijl nog niet in een gevarenzone. "Veel van hen zitten nu op een prachtige koerswinst, dus die hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken."

Toch schrok podcastmaker en particulier belegger Milou Brand toen ze vanochtend wakker werd. "Mijn podcast-collega stuurde dat het 'een bloedbad' zou worden vandaag."

'Het kan erger'

Ook Brand begon in de coronaperiode met beleggen. "Toen was het echt goed mis en was alles ongeveer niks meer waard geworden", herinnert ze. "Als ik dat vergelijk met wat ik vandaag heb gezien, denk ik: het kan erger."

Ze ziet het als een grote test voor beleggers die net zijn begonnen. "Lukt het om je hoofd koel te houden? Als je niet het gevoel hebt dat je alles wil verkopen, ben je goed bezig."

Daling of uitverkoop?

Verdere gevolgen zullen nog niet snel zichtbaar zijn. Van Zeijl ziet de woningmarkt in Nederland bijvoorbeeld nog niet beïnvloed worden. "Stel dat hier ook de recessie er dusdanig inhakt zoals in de Verenigde Staten, dus dat de arbeidsmarkt onder druk komt te staan, dan pas zal je het in de woningprijzen gaan terugzien."

Brand ziet de daling zelfs ook als kans. "Als je nog geld hebt dat je ook nog in de markt zou willen steken, is zo'n daling bij uitstek de gelegenheid om het in te steken. Het is een uitverkoop eigenlijk van aandelen."

'Nog geen bodem'

Toch is Van Zeijl voorzichtig. "Als je naar de waardering van de aandelen kijkt, dan zijn aandelen nog steeds heel duur", vertelt hij.

"Dus ja, het is flink goedkoper geworden, maar de waarderingen van aandelen liggen nog steeds ver boven het normale gemiddelde. Er kan zeker nog wel wat uit. Dus qua waardering hoef je nu nog geen bodem te verwachten", sluit hij af.