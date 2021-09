Een loterij, biertje of gewoon geld. In landen om ons heen wordt veel gedaan om mensen te verleiden een prik te nemen. In Nederland wordt daar nog niet naar gegrepen. Is dat niet nodig bij ons? Filosoof Marcel Verweij stelt een cadeaubon voor.

Over de hele wereld worden ideeën bedacht om mensen te verleiden zich te laten vaccineren. In Amerika maken mensen in Ohio kans op een geldprijs van 1 miljoen dollar. In Rusland maak je op sommige plekken kans op een gratis ijsje en op sommige plekken in de wereld krijg je een geldbedrag bij een vaccinatie. Hoogleraar filosofie Marcel Verweij ziet wel iets in het financieel belonen van mensen: "Ik denk dat er heel erg veel gedaan is, maar het is duidelijk dat er nog allerlei stappen geslagen moeten worden."

Voor bepaalde groepen een goede zet

Verweij pleit ervoor om het in te zetten bij bepaalde groepen: "Met name voor de groepen die je anders niet makkelijk bereikt." Verweij noemt als voorbeeld armere wijken. "Daar kan een financieel steuntje mensen over de streep trekken."

Verweij wil dat het lokaal aangepakt wordt, op gemeenteniveau: "Richt je dan op die specifieke wijken. Mijn voorstel zou zijn om iets met een waardebon te doen, zodat je ook in die wijk bij middenstanders je boodschappen kan doen. Als het dan toch 50 of 100 euro of wat dan ook is, je dan iets meer te besteden hebt."

Vaccineren ook voor omgeving

Volgens Verweij maakt een financiële beloning nog extra duidelijk dat vaccineren ook je omgeving helpt. Daarnaast is het belangrijk dat herkenbare figuren het belang van vaccineren uitleggen: "In samenwerking met huisartsen met religieuze leiders of met mensen in de buurt die de mensen ook vertrouwen, denk ik dat financieel belonen een mooie aanvulling zou zijn."

Het is volgens Verweij daarom ook niet een losse maatregel die op zichzelf staat: "Je moet het koppelen aan een persoonsgerichte benadering, met mensen uit de buurt die vertrouwt worden. Anders lijkt het me minder gepast."

Zorgvuldig gebeuren

Daarnaast moet het zorgvuldig gebeuren: "In de eerste plaatst zou ik het niet als een algemene maatregel doen, de anonieme overheid geeft een beloning van 100 euro of wat dan ook."

Door het op lokaal niveau te doen, voorkom je ook dat mensen in de rest van Nederland gaan klagen dat zij geen beloning krijgen: "Als je je heel specifiek richt op die wijken die moeilijk bereikt worden, dan is het toch een ander verhaal. Dan is het de gemeente die het organiseert, als het in Utrecht gebeurt dan kan iemand in Leeuwarden daar moeilijk over mopperen." Het ministerie laat in een reactie weten geen plannen te hebben om mensen die zich laten vaccineren financieel te belonen.