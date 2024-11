's Nachts rond scheuren in zelf opgepimpte auto’s, op verlaten provinciale wegen en industrieterreinen. Illegale straatraces lijken onder jongeren aan populariteit toe te nemen. Autofanaat Fenna snapt dat als geen ander. "Het is echt een kick."

Fenna doet zelf niet mee aan illegale straatraces, benadrukt ze, omdat ze "graag haar rijbewijs en autootje" wil houden. Wel heeft ze meermaals een straatrace bezocht: "Gewoon om even mijn hoofd leeg te maken. Het is echt een kick. Je ziet dan auto's met een noodgang voorbijgaan."

'Mezelf graag heel houden'

Aan georganiseerde straatraces doet Fenna dus niet mee. Maar toch geeft ze toe weleens een race te doen. "Tuurlijk, ik race weleens bij het stoplicht. Gewoon voor de grap. Maar het echte racen, waarbij je moet optrekken en alles in een split second moet doen, daar heb ik de ervaring niet voor."

Want meedoen aan straatraces is levensgevaarlijk, benadrukt Fenna. "Je hoort heel vaak verhalen over wat daar allemaal gebeurt. Auto's die in de fik vliegen, mensen die verongelukken. Dat is ook de reden dat ik er niet aan meedoe. Want het is gewoon niet veilig. En ik wil mijzelf en mijn auto graag heel houden."

Kat-en-muisspel met politie

De illegale straatraces worden vaak gehouden op afgelegen industrieterreinen, of provinciale wegen. zodat buurtbewoners geen last hebben van de geluidsoverlast. Maar toch kan er wel eens een kat-en-muisspel ontstaan met de politie.

"We hebben altijd iemand op de uitkijk staan", vertelt Fenna. "En die zegt dan in de walkie talkie, dat de politie eraan komt. Dan is het wegwezen. Of mensen hebben hun kentekenplaat eraf getrokken en dan kunnen ze helemaal niks."

Verliefd op Honda

Slippende banden, de geur van benzine en hoge snelheden. Het hele leven van Fenna staat in het teken van auto's. Snelle auto's wel te verstaan. De liefde voor deze glimmende bolides zat er al heel jong in.

Fenna: "Het begon al heel vroeg bij mij. Ik was gek op van die raceautootjes die vastzaten aan de baan. Kijken wie er sneller was met die kleine racewagentjes. Ik ben ook echt opgegroeid met motoren. Dus die passie voor dingen die leuke geluidjes maakten, kreeg ik al vrij jong mee", vertelt ze daarover.

Car model

Op latere leeftijd komt Fenna dieper in de wereld van snelle auto's terecht en koopt ze uiteindelijk ook haar eigen auto. "Ik kreeg een relatie met een jongen die helemaal fan was van JDM auto's (de Japanse markt voor auto's). En toen ben ik eigenlijk heel erg verliefd geworden op Honda. En daarom heb ik nu zelf ook een Honda gekocht."

Ook haar werk staat helemaal in het teken van auto's. Zo volgt Fenna de opleiding tot monteur en is ze 'car model' geworden, waarbij ze fotoshoots doet en met auto's wordt gefotografeerd. "Ik heb laatst nog een hele coole shoot gehad, waar ik met een Corvette op stond. Dat is echt wel een van mijn droomauto's."

Bijeenkomst van autoliefhebbers

In haar vrije tijd gaat Fenna graag naar 'carmeetings'. Dat zijn bijeenkomsten waar autoliefhebbers met hun vaak gepimpte auto's bij elkaar komen. "Meestal zetten we alle auto's op een parkeerplek neer", vertelt Fenna daarover.

"En met stoeltjes erbij praat je over je auto's", gaat ze verder. En je showt dan ook je auto. Dan rij je er even een rondje mee om aan iedereen je auto te laten zien."

Regelmatig in aanraking met politie

Ook op die 'carmeetings' komt Fenna regelmatig in aanraking met de politie. "Ze komen altijd wel een keer langs, om te checken of we niet illegaal bezig zijn. Zoals laatst, toen greep de politie in, terwijl ik dat eigenlijk overbodig vond."

Fenna vertelt over het incident: "Wij stonden op een parkeerplaats met elkaar te praten. Eentje zat te gassen met zijn auto. Maar waarom pakken ze dan niet de persoon aan die zich misdraagt? In plaats van de hele groep", vraagt ze zich af.

Driften en burn-outs

Daarnaast heb je ook illegale meetings legt Fenna uit. "Daar gaan ze racen tegen elkaar, driften en doen ze burn-outs waarbij veel lawaai wordt gemaakt. Het is leuk als je op een 'carmeeting' bent, om dat even aan het begin te doen en te laten zien, kijk dit kan ik allemaal met mijn auto. Maar niet de hele tijd."

Eind oktober van dit jaar was er een grote 'carmeeting' in Emmen die volledig uit de hand liep. Honderden auto's kwamen bij elkaar en er werd ook vuurwerk afgestoken. Fenna was naar deze straatrace onderweg, maar besloot toch rechtsomkeert te maken.

Niet veilig

Fenna vertelt dat ze een video kreeg van een vriendin die op deze 'carmeeting' in Emmen was. Toen zei ik tegen mijn vriend dat ik daar toch niet heen wilde gaan. Want ik wil echt mijn auto houden", zegt ze.

Ook wil Fenna niet dat haar iets overkomt."Ik geef heel erg veel om mezelf en ik wil niet dat mijn ouders op een dag te horen krijgen dat hun dochter is doodgereden op een illegale straatrace. Dat zouden mijn ouders me ook nooit vergeven."