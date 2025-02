Extra agenten nodig bij voetbalwedstrijden? Dat moeten clubs dan zelf betalen, vindt politievakbond

Politievakbond ACP wil dat voetbalclubs en organisatoren van andere hoogrisico evenementen zelf gaan betalen voor de politie-inzet. "Organisatoren en sportbonden profiteren nu, maar de belastingbetaler betaalt."

De Nationale Politie kampt al jaren met grote personeelstekorten, waardoor belangrijke zaken op de plank blijven liggen én agenten overuren moeten draaien om de wedstrijden en andere evenementen te beveiligen. Er moet iets veranderen, vinden zij.

'Wie gebruikt, betaalt'

Daarom doet politievakbond ACP nu bij EenVandaag de oproep: organisatoren van voetbalwedstrijden, festivals of andere evenementen met een verhoogd risico op geweld moeten gaan betalen voor de politie-inzet.

In hun oproep schrijft de vakbond: "Terwijl organisatoren en sportbonden profiteren van volle stadions en uitverkochte festivals, draaien politiemensen overuren om de boel veilig te houden. En wie betaalt daarvoor? De belastingbetaler. Dat is niet alleen oneerlijk, het is ook onhoudbaar. Het is tijd om de rollen om te draaien: wie gebruikt, betaalt."

Duitsland als voorbeeld

In de oproep gaat het ook over wat het met de politiemensen zelf doet. "Politiemensen zijn geen eindeloze bron van mankracht. Hun gezondheid, motivatie en toekomst komen in het geding. Het vertrouwen in de overheid brokkelt af als structurele problemen niet worden aangepakt. Dit kan niet langer. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen en een eerlijke verdeling van lasten te eisen."

Volgens waarnemend voorzitter bij politievakbond ACP Ramon Meijerink moeten we hierin een voorbeeld nemen aan Duitsland. "In Duitsland heeft de rechter bepaald dat de overheid een rekening mag sturen voor de extra politie-inzet bij een risico-evenement. De organisator betaalt dan een deel mee van de extra inzet van hulpverleners bij dat evenement."

Niet alleen voetbal

Hij benadrukt dat het hierbij niet hoeft te gaan om clubs die individueel de rekening moeten betalen, maar dat er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden met sportkoepels zoals de KNVB om de kosten voor de politie-inzet te delen.

In het Duitse voorbeeld waar de rechter uitspraak deed gaat het om een derby van de Duitse voetbalclub Weder Bremen, maar volgens Meijerink moet het voor meer evenementen gaan gelden. "Het gaat vaak over voetbal, maar denk ook aan dance-evenementen of andere risico-evenementen waar veel extra politie-inzet nodig is."

Investering voor extra personeel

De voorzitter van de politievakbond maakt zich zorgen over de druk die ontstaat op agenten door het tekort aan politie-capaciteit. "Mede door de grote inzet bij evenementen kunnen agenten minder in de wijk worden ingezet om op lokaal niveau netwerken op te bouwen en aangiftes te behandelen zoals we dat vroeger deden."

Het geld dat opgehaald zou worden met de extra politie-inzet moet volgens Meijerink geïnvesteerd worden in extra politiepersoneel zodat er minder zaken op de plank blijven liggen.

'Geen logisch voorstel'

"Op het eerste gezicht is dit voorstel van de ACP best een logisch verhaal", vindt burgemeester van Breda en lid van de Regiegroep Voetbal & Veiligheid Paul Depla.

Hij gaat verder: "Maar als je er goed over nadenkt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie: het is geen logisch voorstel en het is eigenlijk zelfs een slecht voorstel. De norm tussen betalen en bepalen wordt heel diffuus."

'Dikte portemonnee bepaalt'

Op dit moment is de burgemeester eindverantwoordelijk voor de politie-inzet, maar hij is bang dat organisatoren straks ook meer invloed krijgen op waar de politie ingezet wordt.

"Het is ook erg raar dat je dan misschien ook in de situatie zou kunnen komen dat de dikte van je portemonnee gaat bepalen of je politie-inzet wel of niet kunt veroorloven. De portemonnee en de dikte van de portemonnee moet nooit bepalend zijn voor de inzet van de politie", vindt hij.

Moeilijke discussies

Hij is ook bang voor moeilijke discussies tussen voetbalclubs en burgemeesters. Vooraf moet je al een risico-inschatting maken hoeveel ME'ers er nodig zijn, maar wil de club nog wel betalen als de extra agenten uiteindelijk niet ingezet hoeven te worden?

Depla wil zelf ook dat er minder politie ingezet hoeft te worden, maar niet op deze manier. "Ik wil niet hebben dat er meer betaald gaat worden voor de politie, ik wil dat er minder beroep wordt gedaan op de politie. Daarvoor is het belangrijk om met de voetbalclubs goede afspraken te maken, om te gaan kijken: hoe kunnen we de risico's beperken. En we zetten daar stappen in Nederland. En dat vind ik belangrijker dan de discussie voeren over wie betaalt."

'Kunnen niet langer zo door'

Meijerink begrijpt dat we het Duitse voorbeeld niet letterlijk kunnen overnemen, en snapt waar Depla het over heeft. "Ik begrijp de zorgen die er zijn bij dit voorstel. En het Duitse voorstel kunnen we niet een-op-een overnemen."

"Maar", gaat hij verder, "het is wel een eerste aanzet om zo goed te kijken hoe het anders kan. Want zo kunnen we niet langer doorgaan."