In het Russische Sochi komen de Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan samen om te praten. Het gaat over ongeveer alle landen in het Midden-Oosten, Azië en Noord-Afrika, waar beide landen invloed hebben.

Maar het zijn ook werelddelen waar beide landen bijna altijd lijnrecht tegenover elkaar staan. Beide leiders zijn verre van onomstreden maar zijn nog altijd zeer invloedrijk in de regio. En waar Poetin in het Russische vakantieoord Sochi Erdogan met alle egards zal ontvangen, liggen er desondanks dus genoeg pijnpunten op tafel om te bespreken.

Syrië

Het merendeel van hun gesprek zal gaan over Syrië, zo verwacht arabist Leo Kwarten. "In 2018 sloten Turkije en Rusland een deal over de situatie in de Syrische provincie Idlib. Er kwam een staakt-het-vuren daar. Ook zou de rebellen groepering Al-Nusra, feitelijk Al-Qaida nu, ontwapend worden door Turkije, maar dit is totaal niet gelukt. Iets waar het nu ook weer over zal gaan."

"Turkije wil vooral dat er een bufferzone blijft bestaan tussen de Syrische grens en de Turkse grens, waardoor er geen aaneengesloten Koerdische regio met de Turkije ontstaat. Dat zal Erdogan een doorn in het oog zijn."

Over ieder land in de regio wel iets

Een van de landen die ook zeker voorbij komt in de meeting is Afghanistan. "Turkije heeft een werkbare relatie met de Taliban, de Taliban voelen zich erkend door hen. Rusland heeft dat liever niet, want tegelijkertijd is ook IS daar aanwezig. De Russen willen absoluut niet dat IS naar het noorden van Afghanistan trekken, want dan komen ze in de buurt van voormalig Sovjet staten waar Rusland nog flink wat invloed heeft."

Libië is ook een land waarbij beide landen een andere partij steunen. En hetzelfde gaat op voor Azerbeidzjan, dat eerder in oorlog was met Armenië. "Toch zullen we echt niet een persconferentie krijgen waarbij alles wat is afgesproken naar buiten komt. Maar off-the-record wordt er veel besproken en afgesproken. De uitkomst van deze ontmoeting zullen we in sommige zaken pas jaren later in de praktijk zien."

Ook over bepaalde zaken eens

Toch staan de beide kemphanen niet over alles lijnrecht tegenover elkaar. "Je hebt de grote oliepijplijn die vanuit Rusland, via Turkije naar Europa gaat, daar hebben Erdogan en Poetin een gezamenlijk economisch belang."

Dat Turkije en Rusland zo vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, is ook wel weer overzichtelijk, zegt Kwarten. "Ze zijn het eens over het feit dat ze het zo vaak oneens zijn. Daarom bespreken ze zo veel over de regio. Maar dan gaat er ook wel eens iets mis. Zo vielen er een aantal dagen terug toch nog doden bij Idlib en is er eerder door Turkije eens een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten wat destijds tot een groot diplomatiek conflict leidde. Maar uiteindelijk kwamen ze daar ook wel weer uit, want de belangen zijn gewoon te groot."