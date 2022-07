"We hebben er 6 jaar voor gevochten en eindelijk is er gerechtigheid." Romy Hardon kreeg een doodgeboren kindje na jarenlang onbeschermd gewerkt te hebben in de lycrafabriek van DuPont in Dordrecht. De rechter heeft nu bepaald dat DuPont aansprakelijk is.

Romy is zeer emotioneel als ze hoort dat ze de rechtszaak tegen DuPont gewonnen heeft: "DuPont moet eindelijk boeten. Ik zit nog steeds te snotteren." De werknemers werden blootgesteld aan de giftige stof DMAc. Volgens de rechter is DuPont aansprakelijk voor de schade. Een belangrijk moment voor oud-werknemer Romy.

Op bezoek bij haar zoontje

Romy staat vandaag op een bijzondere plek stil bij de uitspraak. "Ik ga naar de begraafplaats waar m'n zoontje begraven ligt." Ze is een van de vijftien oud-medewerkers van de fabriek die doodgeboren kinderen, miskramen en vruchtbaarheidsproblemen kregen nadat ze hadden gewerkt met de giftige stof DMAc.

DuPont produceerde tussen 1964 en 2004 het materiaal lycra, wat onder meer wordt gebruikt voor sportkleding. De bewuste fabriek werd in 2004 verkocht en 2 jaar daarna gesloten.

DuPont schoot tekort

Bij het maken van lycra gebruikte het bedrijf onder meer DMAc als oplosmiddel. De blootstelling daaraan was hoger dan toegestaan, zei de kantonrechter vandaag. DuPont had meer moeten doen om blootstelling te voorkomen, maar deed dat niet goed genoeg en heeft zich daarmee niet aan de zorgplicht gehouden. Zo werd te weinig gedaan om de hoeveelheid DMAc in de lucht te beperken.

Ook verzuimde het bedrijf om te voorkomen dat medewerkers huidcontact hadden met lycragaren, omdat daarin nog het oplosmiddel aanwezig was. En het bedrijf had de werknemers beter moeten informeren over de gevaren van DMAc, voegt de rechter eraan toe. Specifiek kan deze stof schadelijk zijn voor ongeboren kinderen en voor de vruchtbaarheid.

Bron: Eigen beeld Romy (tweede van links) proost vandaag op de uitspraak

Schadevergoeding nog niet geregeld

Romy kan nu een schadevergoeding indienen, omdat Dupont aansprakelijk is gesteld. Dat vindt ze een enorme opluchting. Toch is de zaak met dit oordeel nog niet afgedaan. De schadevergoeding hangt nog af van of oud-werknemers kunnen bewijzen dat de schade die ze hebben geleden echt is veroorzaakt door hun werk bij de fabriek.

"Het feit dat de werknemers niet voldoende zijn geïnformeerd, betekent niet zonder meer dat de schade die de werknemers hebben geleden daarmee in een oorzakelijk verband staat", zegt de rechter. De rechter adviseert DuPont en de oud-medewerkers om de tafel te gaan zitten om er samen uit te komen. DuPont kan nog in beroep gaan tegen het vonnis van vandaag. Daarvoor is 3 maanden de tijd.