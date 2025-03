Terwijl Nederlandse kassen volstromen met Bulgaarse arbeidsmigranten, kampen plattelandsgebieden in Bulgarije met de gevolgen. Ouders gaan weg om te werken: "Als dit zo doorgaat is er een hele generatie kinderen die wordt achtergelaten."

Bulgarije heeft een van de sterkst krimpende bevolkingen in Europa. Veel mensen trekken weg naar West-Europa, voor een salaris dat soms wel drie keer hoger is dan in hun thuisland.

Skypekinderen

Het wegtrekken van arbeidskrachten heeft economische gevolgen, maar ook sociale, ziet onderzoeker Mariya Paskaleva. Ze deed onderzoek naar de impact van arbeidsmigratie op Bulgarije en maakt zich zorgen.

"Als deze ontwikkeling zo doorgaat, is er een hele generatie kinderen die door hun ouders wordt achtergelaten", vertelt ze. Vooral in Bulgaarse dorpen op het platteland gebeurt dat. Paskaleva noemt deze groep 'Skypekinderen', omdat ze hun ouders vooral via videobellen zien.

'Aan hun lot overgelaten'

De cijfers liegen er niet om: "25 procent van de kinderen wordt hun ouders achtergelaten. Daarvan werkt ten minste één ouder in het buitenland." In het beste scenario groeien de kinderen dan op bij hun opa en oma. Toch worden ze in sommige gevallen echt aan hun lot overgelaten, weet de onderzoeker.

Een van de dorpen die vanwege arbeidsmigratie leegloopt is Banitsa. Het dorp ligt op zo'n twee uur rijden van de drukke hoofdstad Sofia, maar tekent zich door straten met leegstaande huizen en auto's waar lange tijd niemand gebruik van heeft gemaakt.

Lege straten, vervallen huizen

Marco woont in het dorp en heeft veel mensen zien vertrekken. De huizen van zijn buren zijn vervallen. "Hier is de hele straat nauwelijks nog bewoond", vertelt hij. Zelf is hij na 8 maanden in Spanje te hebben gewerkt teruggekomen met zijn echtgenote. "We hebben bijna alles opzij kunnen zetten en konden toen een huis kopen, dat we zelf hebben opgeknapt."

De ouders van zijn 15-jarige neefje Ventislav werken ook in West-Europa. Zijn neefje is zelf, zodra hij wat ouder is, ook van plan om te vertrekken. "Ik oefen op mijn Engels en wil zodra ik 18 jaar ben net als mijn vader naar het Verenigd Koninkrijk. Dan kan je vijf keer zo veel verdienen als hier in Bulgarije."

'Iedereen wil hier weg'

Jirgina loopt met haar dochtertje Theodora terug van school naar huis. Haar echtgenoot is in Zwitserland aan het werk in de landbouw. Ze gaat zelf waarschijnlijk ook, richting de zomer, om wat extra geld te verdienen.

"Iedereen wil hier weg", vertelt ze. "In de zomer is hier bijna niemand. Dan is iedereen in andere landen aan het werk om geld te verdienen."

Grootouders hebben geen controle

De schooldirectrice van de plaatselijke school in Banitsa, Temenuzhka Tomchovksa, maakt zich grote zorgen. Ze merkt de effecten van het feit dat veel ouders het grootste deel van het jaar ver van hun kinderen zijn.

"De grootouders hebben minder controle over de kinderen en dat merk je. Een kind hoort bij de ouders op te groeien. Soms zijn er geen grootouders, en worden ze voor lange tijd alleen gelaten."

'Overheid moet ingrijpen'

"Het is een paradox, want hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen. Het is óf economische steun óf negatieve sociale impact op hun kinderen. Denk aan depressie, het gebruik van drugs of eerder school verlaten om te gaan werken", zegt econoom Paskaleva.

Ze maakt zich zorgen om haar land: "Als de overheid niet ingrijpt, heeft dit vergaande gevolgen voor onze economie en het leven van de kinderen die hier opgroeien"