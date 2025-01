Het kwam als een grote verrassing toen Trump bekendmaakte dat hij Canada wil straffen met hoge importtarieven. Het land doet in zijn ogen niet genoeg tegen illegale migratie. Aan de grens merken ze dat het aantal migranten toeneemt.

In het ijzige Noorden van de Verenigde Staten zijn ze blij met de harde opstelling van de nieuwe president. Ze merken daar al jaren dat steeds meer migranten gebruikmaken van een nieuwe route, die niet via Mexico, maar via Canada loopt.

Terry Rowe woont vlakbij de grens in het kleine stadje Champlain en ziet het gebeuren op de wildcamera's die hij in het bos bij zijn huis heeft hangen. "Ik heb ze eigenlijk opgehangen om het wild te zien dat hier voorbij komt", vertelt hij. "Ik zie herten en vossen, maar sinds twee jaar zie ik ook steeds vaker migranten."

'Enorme toename'

De aantallen illegale migranten die hier de grens oversteken zijn nog niets vergeleken bij wat er via Mexico de grens overkomt, maar stijgen snel. En dat is ook niet zo gek. Want bij de grens met Canada staan geen hoge hekken en is er amper grensbewaking. Je kunt via het bos of het maisveld simpelweg de Verenigde Staten binnenlopen.

"We hebben inmiddels mensen uit vijftig verschillende landen geteld", vertelt de sheriff van Clinton County. Hij neemt ons mee op patrouille langs de grens. "Ik denk dat mensen hebben ontdekt dat er een makkelijke manier is om ons land binnen te komen. We hebben een enorme toename gezien in de afgelopen jaren."

Door het maisveld de grens over

De migranten vliegen rechtstreeks naar Canada - waar het gemakkelijk is om als toerist binnen te komen - en laten zich dan naar de grens brengen, waar ze bepakt en bezakt oversteken. Sheriff David Favro neemt ons mee naar een van de plekken waar veel migranten het land binnenkomen. Er liggen een paar betonblokken waar je zo overheen stapt. Die houden geen mensen tegen, maar wel auto's.

"We hadden steeds vaker migranten die met auto's door het maisveld de grens overstaken." Als we er zijn ligt er een dik pak sneeuw en waait het hard, waardoor de gevoelstemperatuur laag is. Veel migranten die hier de grens oversteken, raken dan ook onderkoeld en hebben hulp nodig. Bewoners ontdekken regelmatig migranten die in een schuur proberen op te warmen of vinden ze zelfs in hun huiskamer.

Geen negatieve ervaringen

"Het zorgt ervoor dat mensen zich hier niet meer zo veilig voelen als vroeger, ook al hebben we tot nu toe geen negatieve ervaring met migranten gehad. De meesten proberen hiervandaan zo snel mogelijk naar New York City te komen", zegt Favro.

Iets verderop langs de grens ontmoeten we Liz Fewster. Ze is haar oprit aan het vegen en werkt als ambulanceverpleegkundige. "Ik woon hier al veertig jaar en we hoefden nooit de deur op slot te doen. Inmiddels doen we dat wel, en heb ik voor de zekerheid zelfs een pistool gekocht."

'Ik merk nu al verschil'

Ze heeft vooral medelijden met de migranten die de grens overkomen. "Je herkent ze al snel als ze hier met rugzakken langs de weg lopen, en het worden er steeds meer." Ze is blij dat Trump belooft om illegale migratie moeilijker te maken. "Het is hoog tijd dat er iets gebeurt."

Ook sheriff Favro vindt het de hoogste tijd. "Ik ben niet tegen migratie, maar ze moeten zich wel aan de regels houden." Hij heeft goede contacten met zijn collega's in Canada, maar vindt het terecht dat Trump ook dat land hard wil aanpakken. "Ik merk nu al dat het een verschil maakt. Ik heb zo overleg met de Canadese politie over wat we kunnen doen om de migranten eerder tegen te houden. Ze voelen nu dat Trump bijna aan de macht is en daar ben ik blij mee."