De Gazastrook overnemen en Palestijnen 'herplaatsen': het is het zoveelste controversiële idee van Donald Trump. Maar hoe serieus moet dit genomen worden? Het is namelijk onderdeel van Trumps strategie, vertelt Amerika-onderzoeker Liam Klein.

Van Groenland kopen en het Panamakanaal overnemen, tot nu de Gazastrook bezetten en alle Palestijnen een 'nieuwe plek' geven. De recent aangetreden Amerikaanse president Donald Trump schokt de wereld steeds met nieuwe plannen. Maar daar zit een gedachte achter: de 'flood the zone'-strategie.

Uitspraak komt 'niet uit de lucht vallen'

Met deze methode komt Trump met bizar plan na bizar plan, om mensen zo volkomen te laten 'overstromen' en overprikkelen. Bij het gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het Witte Huis gisteren, waar hij de uitspraak over de Gazastrook heeft gedaan, is het resultaat duidelijk: al het andere waar zij het gisteren echt over hebben gehad, wordt niet meer besproken.

De uitspraak komt volgens Amerika-onderzoeker Tom Klein van het Clingendael Instituut niet volledig uit de lucht vallen. Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Trump, had vorig jaar iets soortgelijks genoemd. "Hij zei toen dat de Gaza-strook een ontzettend waardevolle kuststrook is voor de ontwikkeling van vastgoed", vertelt Klein. "En dat Israël de Palestijnen eigenlijk moet 'ontruimen'. Dat is nu eigenlijk precies Trumps boodschap."

Rivièra van het Midden-Oosten

Tijdens de persconferentie na zijn gesprek met Netanyahu zei Trump dat hij de Gazastrook wil 'overnemen en bezitten' wanneer de Palestijnen er niet meer zijn. Om het gebied daarna veilig te maken en te ontwikkelen om zo duizenden banen te creëren.

"Het zal iets zijn waar het hele Midden-Oosten trots op kan zijn. Gaza kan de Rivièra van het Midden-Oosten worden", zei de president. Toen hem gevraagd werd wie er ging wonen, zei Trump dat het een thuis zou worden voor 'de mensen van de wereld'.

'Flood the zone'

Of we het serieus moeten nemen, is volgens Klein altijd de vraag bij Donald Trump. "Je weet nooit helemaal zeker hoe ver hij hiermee gaat." Maar, gaat hij verder, dit sluit wel weer aan bij die 'flood the zone'-strategie die Trump vaker toepast.

"Daarmee presenteert hij zoveel mogelijk maatregelen om daarmee de oppositie en het hele publiek in verwarring te brengen. Zoveel bomen creëren dat je het bos niet meer kan zien", legt hij uit.

Drie functies

Volgens Klein heeft deze strategie drie functies. "Ten eerste is het een communicatietactiek. Door allemaal maatregelen te presenteren zeg je tegen het publiek in Amerika en de wereld dat het compleet mis is gegaan in de VS en dat er heel snel allerlei acties nodig zijn", begint hij.

"Trump zegt: 'Ik moet nu fungeren als breekijzer om alles weer snel recht te trekken, want anders gaat het helemaal mis.' Dus het is eigenlijk een signaal naar de buitenwereld. 'Ik ben Amerika nu aan het redden en dit is allemaal nodig.'"

Afleiding

Daarnaast is het volgens Klein ook een onderhandelingstactiek. "Je zet heel hoog in op allerlei terreinen en je ziet wel wat je daarvan gaat krijgen, wat anderen jou daarvan gunnen en waar ze eventueel minder op gaan terugduwen." Wat ze doen is dus niet betekenisloos, vertelt Klein. "Het zijn wel degelijk voorstellen die Trump in zijn hoofd heeft gehaald om 'de wereld beter te maken'."

"Ten derde is het een afleidingstactiek", gaat hij verder. "Dat is ook cruciaal om te bedenken. Dat bij deze storm aan beslissingen voor een deel de echte cruciale zaken vermengen met de minder belangrijke dingen die de aandacht afleiden." Grote controversiële uitspraken, zoals over Gaza, leiden af van de kwesties waar het Trump het meest om te doen is, zegt Klein.

Elke keer een nieuwe headline

Het is dus een heel bewuste actie vanuit de Republikeinen. "Daardoor ziet het publiek, maar ook de Democraten en de pers, niet meer wat nou de grotere beweging is."

Datzelfde merken Klein en andere Amerika-onderzoeker ook. "We moeten elke keer een nieuwe headline najagen waardoor we niet meer toe komen aan een gedegen analyse over wat er in de VS wezenlijk speelt."

'Moeilijk te negeren'

Media springen meteen op elke controversiële uitspraak van Trump, precies zoals bedacht is in deze strategie. Maar moeten we de uitspraken van Trump dan helemaal negeren? "Negeren lijkt me heel moeilijk, ik denk niet dat je een uitspraak zoals deze kan negeren", geeft Klein als antwoord.

"Wat we wel kunnen doen, is telkens toch blijven nagaan welke binnenlandse Amerikaanse processen er spelen en waar Trump eventueel de aandacht van zou willen afleiden." Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld de benoemingen van kandidaten voor de Trump-regering, die door de Senaat goedgekeurd moeten worden. "Dat is voor Trump een belangrijke zaak."

'Media-bingokaart'

Trump kent de mediawereld als geen ander, weet Klein. "Hij is vooral groot geworden als mediapersoonlijkheid natuurlijk, de host van The Apprentice. Dus hij weet precies hoe het werkt. Je kan een soort bingokaart erbij houden en bedenken: welke mediastorm gaat hij nu ontketenen? Nu stond het Midden-Oosten op het kaartje."

En met deze uitspraak stelt hij ook zijn achterban, die vooral pro-Israël is, weer tevreden. "Het zijn dus die politici, die achterban en ook bevolking, die Trump met deze beweging ook meer achter zich schaart voor plannen die hij misschien wel veel belangrijker vindt dan de ontruiming en ontwikkeling van de Gazastrook", sluit hij af.