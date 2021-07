Hij vond een mortier bij zijn huis en krijgt scheldwoorden als 'flikker' naar zijn hoofd. 3 jaar lang werd dominee Alexander Noordijk uit de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg geterroriseerd vanwege zijn geaardheid.

In de stralende zon loopt hij naar zijn voormalige kerkgemeenschap, de Binnenwaai, naast een trapveldje tussen de huizen. "Ik heb me hier echt bedreigd gevoeld." Hangjongeren uit de wijk hebben hem jarenlang het leven zuur gemaakt. Op sommige avonden was de sfeer zo dreigend dat de politie moest komen om hem uit de kerk te bevrijden.

Niet hand in hand lopen

Noordijk heeft een uitgesproken mening over homo-acceptatie. "We moeten oppassen dat we niet afglijden naar Hongaarse toestanden." Hij werkt inmiddels in Monnickendam, maar woont nog wel op IJburg en durft er nog steeds niet met zijn vriend hand in hand te lopen.

"Dat is niet alleen in IJburg een probleem. Ik hoor van veel vrienden die in andere delen van Amsterdam wonen dat zij het ook niet doen."

Verbindende schakel

De dominee kwam naar IJburg in de hoop een verbindende schakel te kunnen zijn tussen de verschillende groepen in de wijk. Hij zocht contact met de moskee aan de andere kant van het trapveldje en dacht vooruitgang te boeken. Tot de hangjongeren hem in het vizier kregen.

"Als we 's avonds in de kerk waren, verzamelden ze zich voor de deur. Als we naar buiten wilden, kon dat soms niet. En wanneer we ze daarop probeerden aan te spreken, gingen de hoodies op." De moskee probeerde Noordijk te helpen, maar dat haalde weinig uit.

Geen problemen verwacht

Wat de dominee is overkomen raakt hem nog steeds, maar hij wil zich niet verschuilen. "Dit gaat vaak over tolerantie, maar ik wil niet 'getolereerd' worden. Ik wil geaccepteerd worden."

We moeten van elkaar accepteren dat we verschillend zijn. "Als jongens 'homo' of 'flikker' naar me roepen, dan denk ik 'wat gebeurt hier in godsnaam?'" Noordijk groeide op in de biblebelt, waar zijn geaardheid ook al een probleem was. Maar juist in Amsterdam had hij geen problemen verwacht.

Veel steun uit de wijk

"Ongeloof, het is gewoon ongeloof dat mij dit overkomt. Ik snap het niet. Ik probeer de wijk juist te verbinden, niet te polariseren. En dan is dit het antwoord." Hij voelde vanuit de wijk wel veel steun.

Toen bewoners doorkregen wat er aan de hand was, hingen ze massaal de regenboogvlag buiten. Maar daarmee hielden de problemen niet op. Regenboogvlaggen zijn van huizen getrokken en op grond gegooid en Noordijk voelt zich nog steeds niet veilig. Daarom is het volgens hem belangrijk om niet weg te kijken en erover te blijven praten.