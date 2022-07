Je hebt er vast wel eens van gehoord of er eentje gedaan: een escaperoom. Met de zomervakantie voor de deur een leuke activiteit om met vrienden en familie te doen. Maar Ruben Verver en Anne de Bruin gaan een stapje verder: zij doen mee aan wedstrijden.

Met zo'n 1000 escaperooms in Nederland is de populariteit van de kamer waaruit je moet ontsnappen de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels is er zelfs een heus Nederlands Kampioenschap. Ruben en Anne wonnen, samen met drie vrienden, onder de teamnaam 'Lemme think about it!' de titel in 2021.

'Het helpt dat je elkaar door en door kent'

Maar die NK-overwinning was natuurlijk niet de eerste keer dat het team samenspeelde. "We zijn denk ik in de afgelopen 5 à 10 jaar vaker escaperooms gaan doen, sinds die een beetje hip zijn geworden." Eerst nog in wisselende samenstelling, maar al snel vormde zich een vast team.

Anne en Ruben hebben al 10,5 jaar een relatie en zijn inmiddels verloofd. Met de overige drie teamleden, Harm, Tim en Max, hebben ze in hun studententijd samengewoond. "Het helpt dat je elkaar door en door kent", vertelt Ruben. "Je weet hoe iedereen in elkaar zit en wat ieders sterke en zwakke kanten zijn. Dat maakt het ook leuker. Je wil niet alleen over tactiek praten."

Drie keer is scheepsrecht

In 2019 zien ze voor het eerst het NK voorbijkomen. "Dat was de eerste keer dat we meededen", vertelt Ruben. Toen hebben we een hele goede eerste ronde neergezet en toen zijn we in de tweede of derde ronde afgevallen. Het is echt een knock-out: verlies je, dan lig je er ook meteen uit."

Maar ze hebben wel de smaak te pakken. "Het tweede jaar zaten we bij de beste 25. We waren door naar de finale, maar die werd geannuleerd vanwege corona." Aangemoedigd door de finaleplaats melden ze zich in 2021 opnieuw aan, deze keer is het volledige thuis-editie in verband met corona. En drie keer blijkt scheepsrecht, want 'Lemme think about it!' komt als snelste uit de kamer.

'We willen er zo snel mogelijk uitkomen'

Volgens Ruben waren er in 2021 ongeveer 800 teams. "Maar al die teams komen niet daadwerkelijk in een kamer waaruit je moet ontsnappen. De eerste rondes zijn vaak vanuit thuis of in de buitenlucht, een soort speurtocht."

Als je doorgaat, kom je daadwerkelijk in een kamer. Maar in welke escaperoom of ronde ze ook zijn, het doel blijft volgens Ruben altijd hetzelfde: "We willen er zo snel mogelijk uitkomen."

Bekijk ook Goed opletten of je ook weer op de kant kunt komen: waarom zwemmen in open water steeds populairder wordt

De top 3 zelden gehaald

Het vijftal gaat naast het kampioenschap ook regelmatig samen op pad. "Ik heb er nu een stuk of 25 à 30 kamers op zitten", vertelt Ruben. "We houden sowieso van spellen en puzzels, dus we houden ook regelmatig bordspelavondjes", voegt Anne toe.

Ondanks hun ervaring met escaperooms is de groep niet altijd bezig met het verbeteren van de beste tijd. "Het is niet zo dat we overal bovenaan staan waar we komen. Soms kunnen we een gooi doen naar een klassement. Maar ik denk dat we het zelden echt gehaald hebben, de top 3 of de top 5. Maar bij het afgelopen NK kwam het op de een of andere manier gewoon samen."

Bekijk ook Waarom verveling ook juist heel goed voor je kan zijn

NK is heel toegankelijk

Volgens Anne is ervaring geen vereiste om mee te mogen doen aan het NK escaperooms. "Ik denk dat het NK heel toegankelijk is. Er zijn verschillende rondes, waarbij je steeds verder kan komen, of niet. Ik kan iedereen aanraden om een keer mee te doen."

Mocht je ook enthousiast zijn geraakt, dan hebben de twee kampioenen nog wel wat tips. "Het is goed om een paar escaperooms te proberen en het er kort over te hebben wat goed ging en wat minder goed ging."

Rustig blijven is de sleutel

"En ik zou met het team zorgen dat je een goede klik hebt en elkaar kan hebben, want het kan redelijk verhit raken als er stress is", vertelt Ruben.

Ook Anne benadrukt dat het belangrijk is om zo rustig mogelijk te blijven. "Ik denk dat het een valkuil is dat je door de stress soms te snel een definitief antwoord wil geven. Daar zijn we in het eerste jaar op gediskwalificeerd", vertelt ze.

Bekijk ook Amateurarcheologen Gerben en Martin vonden de goudschat van Twente die straks in het museum ligt

Clue gemist

"We lagen al snel voor, maar er was een catch. Ze hadden aan het begin van het uur gezegd: je moet het bandje afluisteren."

Anne dacht het antwoord al te hebben gehoord en vulde het in. "Maar helemaal aan het eind van het bandje zeiden ze dat je het antwoord moest omdraaien en dat hebben we gemist. Daarom hebben we nu als regel dat we altijd met twee mensen het antwoord controleren als je het maar één keer mag invoeren."

Op naar 2023

Helaas kunnen de kampioenen hun titel in 2022 niet verdedigen, vertelt Anne. "Ze hebben het kampioenschap dit jaar niet door laten gaan, door corona was het te onzeker."

En of alle teamleden de editie van 2023 al in hun agenda hebben staan? "Als het er weer is, doen we zeker mee", zegt Ruben.