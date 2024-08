"Eén storing die zulke effecten heeft op onze veiligheidssystemen legt bloot dat er onvoorziene koppelingen zijn tussen systemen", zegt de directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement over de grote storing bij overheidsdiensten.

Door een it-storing bij het ministerie van Defensie liggen sinds gisteravond systemen bij verschillende overheidsdiensten plat. Hierdoor is onder andere geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport, kunnen burgers soms niet inloggen met DigiD en hebben hulpdiensten problemen rond hun onderlinge communicatie.

'Niet eerder op deze manier'

De storing is heel breed, dat is in een halve dag wel duidelijk geworden. Zorgelijk, vindt directeur Menno Jansen van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Volgens hem is dit in Nederland niet eerder voorgekomen op deze manier.

"Er zijn vast back-up systemen, dus het gaat niet meteen mis. Maar deze samenhang van effecten hebben we niet eerder gezien, de storing raakt aan onze veiligheidssystemen, dat vind ik zorgelijk", vertelt hij.

Onvoorziene koppelingen

De zorgen van Jansen gaan in eerste instantie over mensen die slachtoffer kunnen worden als de storing zich verder uitbreidt. Zo zijn er nu al problemen bij de hulpdiensten in de veiligheidsregio Utrecht, maar lijkt het landelijke noodnummer 112 niet geraakt.

Jansen legt de vinger op de zere plek: "Dat één storing in een datacentrum zulke effecten kan hebben op verschillende delen van onze veiligheidssystemen legt bloot dat er onvoorziene koppelingen zijn."

Leren voor de toekomst

Hij wijst erop dat dit een les kan zijn voor de toekomst. "Laten we hopen dat het inderdaad geen aanval is maar een storing, dan leren we nu dat bepaalde koppelingen beter los gehaald kunnen worden, zodat de effecten op onze veiligheidssystemen niet zo breed zijn."

"We snappen dan ook weer beter hoe we onszelf weerbaarder kunnen maken voor dit soort storingen", zegt de COT-directeur.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement verzorgde vorig jaar november nog de landelijke cyberoefening op basis van een simulatie die sterk lijkt op wat er nu in het echt gebeurt, zegt Jansen.

"Extra lastig van de situatie op dit moment is dat de aangewezen regisseur het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) is, maar dat zij zelf kennelijk ook geraakt zijn en niet hun normale werkwijze kunnen volgen. Regie voeren is dus lastig op dit moment", legt hij uit.