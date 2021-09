In een nieuwbouwwijk in Delft zijn inmiddels vijf incidenten geweest met indak-zonnepanelen. Drie keer was er brand. "Elke bouwer mag deze zonnepanelen leggen, je ziet vaker wetgeving achterlopen bij ontwikkelingen", zegt civiel ingenieur Ruud van Herpen.

De Delftse nieuwbouwwijk Schoemaker Plantage wordt gezien als voorbeeld voor duurzaam bouwen. Daken hebben er geen traditionele dakpannen, maar zonnepanelen op de isolatie. Als zo'n zonnepaneel dan vlam vat, gaat ook de dakisolatie mee.

Kabeltjes aan elkaar

Bewoners in de nieuwbouwwijk zijn ongerust na de incidenten. "De brand is waarschijnlijk ontstaan door een kortsluiting of iets dergelijks", zegt een buurtbewoner. "Enerzijds heb je vertrouwen in de systemen die er zijn, maar anderzijds moet je dus wel wakker blijven, want het is dus allemaal nieuw."

In de Wissinkstraat zijn van twee daken de zonnepanelen afgehaald. De dakgoot is gesmolten. "Er zijn allemaal kabeltjes aan elkaar gelinkt op het dak, en met drie keer brand nu, gaan we ons natuurlijk zorgen maken", zegt Bram Stoop, fractievoorzitter van Hart voor Delft ."Uit onderzoek van bewoners die anoniem willen blijven, blijkt dat er kabeltjes niet goed gestript waren."

Bron: EenVandaag Bram Stoop, fractievoorzitter Hart voor Delft

Oplossing via landelijke politiek

"De panelen liggen rechtstreeks op het dak. Er zijn vijf incidenten geweest, waarvan er drie keer brand was. "De wethouder roept eigenlijk dat het zijn 'pakkie an' niet is, maar het grootste probleem is dat de mensen die de panelen leggen, niet goed geschoold zijn", zegt Stoop.

"Iedereen kan hier het dak op klimmen en zonnepanelen leggen. Dat is het verhaal. Met een cursus kunnen mensen dit werk gewoon doen. En ik hoop nu dat via de landelijke politiek wordt geregeld dat alleen gecertificeerde bedrijven dit nog mogen doen."

Geen certificaten nodig

Je hebt er geen specifiek diploma of certificaat voor nodig, zegt ook Ruud van Herpen, civiel ingenieur verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Producten moeten wel een certificaat hebben, maar personeel niet."

Van Herpen denkt dat het komt doordat deze vorm van bouwen ineens een vlucht hebt genomen. "Dat zie je bij heel veel nieuwe ontwikkelingen. Dat wet en regelgeving achterlopen."

Bekijk ook video In 20 dagen een nieuw huis: hoe prefabwoningen een uitkomst kunnen zijn in de wooncrisis

Brandgevoeliger

De indak-zonnepanelen zijn gevoeliger voor brand, omdat er minder ventilatie is. Er is veel meer warmte in een kleine ruimte, dan waneer er dakpannen tussen zitten.

Je ziet wel initiatieven van bedrijven om te mensen te laten weten dat ze deze zonnepanelen veilig leggen, zegt Van Herpen. "Maar we moeten natuurlijk voorkomen dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren", zegt Van Herpen. BAM, de bouwer van de woningen in Delft laat weten dat er een onderzoek loopt en in afwachting daarvan geven zij geen reactie.