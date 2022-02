De klap dat de kazerne in de stad mogelijk moet sluiten, is hard aangekomen in Assen. Er ligt nog geen besluit, maar dat het ministerie van Defensie er al over nadenkt, leidt zowel bij de inwoners als in de lokale politiek tot boosheid en onbegrip.

"Ze kopen zomaar een schilderij van miljoenen, pompen oneindig veel geld in KLM, halen hier gas uit de grond en het hartcentrum moet weg uit Groningen. Dat gevoel is schrijnend en blijvend en maakt boos en onmachtig." Assenaar Jan Maarten Pol verwoordt wat bij velen leeft, naar aanleiding van de mogelijk sluiting van de Johan Willem Frisokazerne. En dat is het ongemak van de regio die keer op keer het onderspit delft voor belangen in de Randstad.

'Moeten weer los'

Aan plannen om de 140 jaar oude kazerne in Assen te sluiten, zijn ze in de hoofdstad van Drenthe al wel gewend. In 2011 en 2013 dreigde dat ook al. Door een breed gedragen verzet wisten de Drenten toen met succes sluiting te voorkomen.

Jan Maarten Pol organiseerde destijds een succesvolle handtekeningenactie en heeft nu het oude strijdplan weer uit kast gehaald. "De website is er nog en ik heb met mijn oude compagnon benaderd en gezegd: 'we moeten weer los'. Ik ben een bezorgde Assenaar en noordeling."

VVD in de provincie 'overvallen' door vertrek

Niet alleen de inwoners, maar ook de lokale en regionale politici verzetten zich tegen het plan om de militairen te verhuizen naar Havelte. "We waren wel overvallen. Dat wisten we allemaal niet", vertelt Willemien Meeuwissen,

Ze is fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten van Drenthe en is niet blij met het nieuws. "Het is een markant pand in de stad en we hebben in onze regio niet te veel banen. Dan is het vertrek een aderlating."

'Liever niet in een regio waar het al slecht gaat'

Vanuit de gemeenteraad en de provincie wordt nu gelobbyd via de partijgenoten in de Tweede Kamer en ambtenaren rondom de staatssecretaris van Defensie om het tij te keren. In de hoop hen te overtuigen dat de kazerne voor Assen essentieel is.

"Ik snap dat het goed is om naar de gebouwen van Defensie te kijken, maar dan liever niet in een regio waar het al slecht gaat." In een gezamenlijke pamflet van gemeente en provincie richting het kabinet en Tweede Kamer zijn alle argumenten samengevat.

Defensie komt voor de zomer met duidelijkheid

De panden in Assen hebben op diverse plekken achterstallig onderhoud en zijn volgens de lokale commandant soms zelfs zo onveilig dat er niet in gewerkt kan worden. Dat speelt een belangrijke rol in de overwegingen om de kazerne te sluiten.

Dat plan is onderdeel van een bredere pakket afspraken in het coalitie-akkoord van het nieuwe kabinet. Daarin is afgesproken om gebouwen te gaan verduurzamen of af stoten.

Lijst met militaire locaties die kunnen verdwijnen

Defensie benadrukt dat er nog geen besluit ligt voor de sluiting van Assen, maar de komende maanden er een lijst wordt opgesteld met alle militaire locaties in Nederland die zouden kunnen verdwijnen. Voor de zomer zou daar dan duidelijkheid over moeten komen.

Diverse aspecten wegen daarbij mee, zo vertelt een woordvoerder. Dat gaat dan onder meer over de mogelijkheden om personeel te behouden en werven in de omgeving, de aanwezigheid van trainingslocaties in de nabijheid en de kosten.

Doorvechten

De petitie die Pol een week geleden startte is inmiddels al 8000 keer getekend. "Ik ben blij dat het zo snel gaat met de handtekeningen, maar ben bang dat er nog wel wat nodig zijn." Het zal moeten blijken wat dit protest en de politieke lobby voor effect hebben.



Pol is vastberaden om door te strijden tot het plan van tafel is. "De gemeente Assen is erg gebonden aan de kazerne. Er is heel veel binding, omdat die midden in de stad ligt. Daar vechten we nu weer voor."