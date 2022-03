GroenLinks-leider Jesse Klaver wil met het kabinet in debat over de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Hij vroeg het aan, maar kreeg nul op het rekest. "Ik ben bang dat echte problemen niet worden opgelost", zegt Klaver.

18 april zit het kabinet er 100 dagen. Morgen vraagt Klaver weer een debat aan over de uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord. "We zijn al 2 jaar ad hoc aan het handelen. We sturen op de waan van de dag", zegt hij. "Wat nodig is, is een visie en van daaruit Nederland verder proberen te helpen."

Oorlog in Oekraïne

Klaver vindt het regeerakkoord een aanzet tot die plannen om Nederland verder te helpen. "Er stonden mooie dingen in, maar er moest wel veel uitgewerkt worden. Dus nu vind ik het wel tijd om daar naar te kijken." Maar sinds dat het regeerakkoord er is, is de wereld veranderd. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Maar volgens Klaver speelden de vraagstukken die onder de gevolgen van de oorlog liggen, al heel lang. "Is de wereld echt helemaal veranderd? Er is een verschrikkelijke oorlog gaande en dat heeft grote geopolitieke gevolgen. Maar de vragen over de gevolgen spelen al heel lang. Namelijk: we moeten zorgen dat we niet afhankelijk zijn van regimes zoals die van Poetin, de afhankelijkheid van China, dat is allemaal nog pregnanter geworden. We moeten mensen helpen om hun rekeningen te helpen betalen."

'Hoge inkomens worden geholpen'

Stijgende energie-en brandstofprijzen hebben naast de oplopende inflatie, veel mensen in de problemen gebracht. Het kabinet heeft al miljarden euro's uitgetrokken ter compensatie, maar fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat er meer moet gebeuren.

"Ze voeren ad hoc-beleid. Er is een acuut probleem en dan komen ze met maatregelen, die overigens vooral de mensen met hoge inkomens helpen", reageert hij. Klaver wil dat de rijkste mensen en grote bedrijven meer belasting gaan betalen, zodat onder andere vermogensongelijkheid aangepakt wordt.

Met elkaar in gesprek gaan

De GroenLinks-leider voelt zich in zijn pleidooi voor een gesprek over de uitwerking van de regeringsplannen gesterkt door het CPB-rapport over vermogensongelijkheid in Nederland. Daarin staat dat de zwaarste schouders niet de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat je relatief gezien minder belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt.

"Al die problemen waar we nu tegenaan lopen, die waren er al. Daar moesten plannen op gemaakt worden. Dat moet een kabinet doen. En daar moet je nu met elkaar over spreken."

Op de schop

Klaver wil een debat over 100 dagen kabinet-Rutte IV, maar de coalitiepartijen blokkeren dat. CDA-leider Hoekstra zei begin deze maand dat het regeerakkoord mogelijk op de schop op, door alle veranderingen in de wereld. Maar dat vindt Klaver te makkelijk.

"In het regeerakkoord staan allerlei plannen die half zijn uitgewerkt. Als je dat anders wil, dan moet je daarover met de Kamer in gesprek", zegt hij. Als morgen niet wordt gereageerd op Klavers vraag om een debat, staat hij er volgende week weer, zegt hij.