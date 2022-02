Nog geen 2 maanden geleden rende dondersteen Naomi nog door het huis. Totdat ze begin dit jaar het rotavirus opliep en stierf. Een vaccin ertegen bestaat, maar de politiek zoekt nog naar geld. "Ze besparen op kinderlevens", zeggen haar ouders.

Tot voor kort hadden ze een levendige 3-jarige in huis, nu is het stil. Heel onwerkelijk, zegt vader Rudi Kooij. Dochter Naomi was vindingrijk, altijd vrolijk en pienter. "Ze kon het met iedereen goed vinden, ze zat vol met leven."

Net als ieder kind

Natuurlijk was ook Naomi wel eens ziek. "Net als ieder kind", vertellen de ouders. Maar ze was verder kerngezond. "Een stevige meid." Maar begin januari hield ze niets binnen. "Ze heeft de hele nacht gespuugd en dinsdag ook", zegt haar moeder. Buikgriep, denken de dokters. 'Gewoon uitzieken.'

De huisartsenpost stuurde het gezin naar huis, het 3-jarige meisje had volgens hen nog genoeg reserves. Maar de ouders maken zich zorgen, zo ziek hadden ze hun dochter nog nooit gezien. Hoewel ze 's avonds een beetje op lijkt te kikkeren. "Ze dronk weer, had dorst." Ze leggen Naomi dinsdag in bed met het idee dat het de goede kant opgaat.

'Iedere hoop blijf je aanpakken'

Als ze hun dochter de volgende ochtend in bed aantreffen in een epileptische shock gaan alle alarmbellen af. "We hebben de ambulance moeten bellen", vertelt Carla. Het gezin gaat van spoedeisende hulp naar de ic. "We hebben Naomi eigenlijk niet meer wakker gezien."

Na een MRI-scan op vrijdag hoorden de ouders dat er grote schade aangericht was. "Ze zou er gehandicapt uitkomen, hoe ernstig wisten ze niet." De ouders blijven hoopvol, Naomi lijkt haar armpjes en beentjes te bewegen. "De laatste dag was ze ook van de beademing af. Ieder beetje hoop blijf je vastpakken."

Geen vaccin tegen rotavirus in Nederland

Zaterdagnacht stierf Naomi nadat ze opnieuw een epileptische aanval kreeg, even na middenacht. "Haar hersenen waren zo verdrukt dat haar hartje is gestopt met kloppen", vertellen haar ouders. "Je wereld klapt in elkaar, het is niet te beschrijven. Erger dan dit kan het bijna niet."

Een week na haar dood horen ze dat Naomi het rotavirus had. Een besmettelijk darmvirus, dat voornamelijk zeer jonge kinderen treft. In Nederland belanden gemiddeld zo'n 3600 kinderen per jaar in het ziekenhuis, 6 tot 7 kinderen sterven eraan. In veel EU-landen wordt ertegen gevaccineerd, maar in Nederland niet. Terwijl de Gezondheidsraad dit wel adviseert.

Naomi Kooij overleed aan het rotavirus.

Paar druppeltjes op de tong

De politieke beslissing hangt af van de financiering. Niet te bevatten, vinden de ouders dit argument. "Er wordt bespaard op een kinderleven. Ik vind het triest", zeggen ze. "Je kind verliezen is het ergste op de wereld. Vooral om te weten dat het misschien voorkomen had kunnen worden", zegt moeder Carla.

"Het vaccin is een paar druppeltjes op de tong, that's it. Niet eens een prikje. Een paar druppeltjes". Ouders Rudi en Carla hadden bovendien nog nooit van het virus gehoord, ook niet in hun omgeving of op het consultatiebureau. "Het is blijkbaar belangrijker om te vertellen over de bibliotheekinschrijving dan over de vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma om. Waterpokken, het rotavirus, meningokokken B, het wordt je niet verteld."

Kinderen een nummer

De ouders zijn boos dat ze ook niet wisten van de mogelijkheid van vaccineren. "Waarom wordt het niet verteld? Waarom zit het niet in het Rijksvaccinatieprogramma terwijl de landen om ons heen dat wel doen? En hier in Nederland is het te duur. Maar het heeft nu het leven van ons kind gekost."

"Al had ik geweten dat er per jaar 3500 kinderen in het ziekenhuis belanden, die door het oogje van de naald waren gekropen, dan had dat geld me niet geïnteresseerd. Dan had de keuze bij mij als ouder gelegen", zegt moeder. "Het is daar gewoon alsof kinderen een nummer zijn. Een statistiek."

'Ik voel de urgentie'

"Het vorige kabinet heeft het definitieve besluit aan ons gelaten, maar mijn voorganger gaf aan positief tegenover het advies te staan", zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid in een reactie. "Ik neem deze positieve houding over en voel de urgentie om hier een start mee te maken."

"Ik ben daarbij wel afhankelijk van de financiële middelen om de vaccinatie aan te kunnen bieden. Het definitieve besluit daarover moet genomen worden bij voorjaarsbesluitvorming, daar ben ik qua proces aan gehouden. Daar is het wachten dus op. Ondertussen heb ik wel het RIVM gevraagd om alvast de nodige voorbereidingen te treffen, om een snelle start mogelijk te maken."