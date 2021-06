Het Songfestival zit er weer op. De finale werd door miljoenen mensen bekeken. Voor wie niet kan horen, was er ook dit jaar de mogelijkheid om de nummers te 'luisteren'. Alle nummers werden namelijk door signdancers vertolkt. Eden was er dolblij mee.

Ook bij Marja en haar man thuis schalde de muziek van het Eurovisie Songfestival door de kamer. Hun jongste dochter Eden kijkt heel graag, maar dan wel naar de door signdancers vertolkte versies. "Dankzij hun vertalingen heeft ze leren gebaren."

Andere woorden

Eden heeft een ernstige vorm van epilepsie en daardoor een 'fonetische articulatiestoornis', zoals dat officieel heet.

"Ze denkt dat ze de woorden goed zegt, maar soms komt er een heel ander woord uit dan ze eigenlijk bedoelt", legt haar moeder uit. Eden is bijna 5, maar zit op het niveau van een 2- of 3-jarige.

Kippenvelmoment

Fan van het Songfestival was Marja altijd al. "We waren op YouTube filmpjes aan het kijken en toen kwam het nummer Arcade van Duncan Laurence (de Nederlandse winnaar van het Songfestival in 2019, red.) voorbij, met signdancer Mirjam Stolk."

Eden reageerde er gelijk op, vertelt Marja: "'Kijk mama, die mevrouw kan gebaren.' Ze werd echt door het scherm getrokken, een echt kippenvelmoment."

Tekst en muziek

Niet alleen de tekst, maar ook de muziek wordt vertolkt door de signdancers, zodat je de sfeer en het ritme van een nummer meekrijgt. Alle 39 inzendingen voor het Eurovisiesongfestival zijn dit jaar vertolkt en terug te zien op YouTube.

"Dankzij de gebaren weten we nu bijvoorbeeld ook waar het Russische liedje over gaat, dat hadden we anders nooit geweten", vertelt Marja lachend.

Bron: eigen foto Marja en Eden kijken samen naar het Songfestival

Beter in gebarentaal

Er ging een wereld open voor Marja en haar dochter Eden. Al sinds dat Eden klein is houdt ze van muziek, maar met behulp van de signdancers kan ze de muziek nog veel beter beleven.

"Ze weet nu waar de liedjes over gaan en kan ze meezingen met de gebaren." Dankzij de signdancers is Eden nog beter geworden in gebarentaal. "Als ze ziet wat de signdancers doen, kan zij dat daarna na doen. Communiceren is op die manier makkelijker geworden."

Rustig door muziek

Bovendien wordt Eden rustig van muziek. Al toen ik zwanger was van haar reageerde ze in de buik als er muziek aan stond. "Als ze een epileptische aanval krijgt, zetten we muziek op en zie je dat ze rustig wordt. De neuroloog geloofde dat eerst niet, maar je ziet het echt gebeuren."

Marja stuurde signdancer Mirjam Stolk van Arcade een bericht om haar te bedanken. En dat is voor haar altijd weer bijzonder om te lezen: "Het is natuurlijk gewoon je werk, maar ik vind het altijd bijzonder om te horen als het mensen raakt of als het bij kinderen iets losmaakt, zoals bij Eden."

Visuele muziek

Mirjam kwam op de tolkopleiding voor het eerst in aanraking met signdancen, tijdens een workshop visuele muziek, bijna 15 jaar geleden. "Ik houd van muziek en speel in een fanfareorkest, dus ik dacht, daar ga ik eens kijken."

Sindsdien vertolkt Mirjam muziek, nu vooral online, maar voor corona werd ze vaak gevraagd om mee te gaan naar een concert en live te tolken. "Je verwacht in eerste instantie niet dat je je werk als tolk gebarentaal kunt combineren met muziek, maar er is steeds meer vraag naar visuele vertolkingen van muziek, waarbij de tekst maar ook de sfeer van de muziek wordt weergegeven."

Meer bekendheid voor doofheid

Zelf wil moeder Marja ook graag signdancer worden: "Al is het maar om één persoon een glimlach te bezorgen." Ze hoopt dan ook dat de aandacht voor de signdancers er ook voor zorgt dat er meer bekendheid komt voor doofheid.

"Iedereen heeft het recht om de kracht van muziek te mogen ervaren. Dove en slechthorende mensen maar ook iedereen die niet kan spreken."