Regeringspartijen D66 en Christen-Unie willen dat er einde komt aan bedreigingen in de Tweede Kamer. Door bedreiging expliciet te verbieden moet de voorzitter eerder kunnen ingrijpen als een Kamerlid over de scheef gaat. "We moeten een grens trekken."

Morgen debatteert de Kamer over de eigen omgangsvormen en de verruwing van het debat in de nationale vergaderzaal van Nederland. D66 en ChristenUnie nemen al vast een voorschot hierop en willen dat de Kamervoorzitter meer middelen krijgt om op te kunnen treden tegen Kamerleden die over de scheef gaan.

Debat stilleggen

Zo wil D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dat expliciet in het Reglement van Orde wordt opgenomen dat het bedreigen van andere Kamerleden verboden is. "Wij willen expliciet in de spelregels van de Kamer opnemen dat dit niet mag."

"Hiermee geven we de kamervoorzitter een de mogelijkheid om het debat stil te leggen en de spreker die zich hieraan schuldig maakt het woord te ontnemen."

Met fakkel voor huis van minister

Reden voor beide partijen om nu aan de bel te trekken, is de verruwing van het debat in de Kamer. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers zegt zich regelmatig 'kapot te schamen' over wat er in de plenaire zaal allemaal geroepen wordt.

"Er is echt een direct verband tussen wat er hier geroepen wordt en wat er in de Kamer gebeurt. Als hier sprake is van harde persoonlijke aanvallen, dan slaan die over naar social media. En dat kan er weer toe leiden dat er iemand met een fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag staat."

Vrijheid van meningsuiting

Volgens beide partijen is de vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar moet er hier een grens getrokken worden, vinden ze. "Bedreigingen hebben tot doel om een ander de mond te snoeren."

"Dan is de juist de vrijheid van meningsuiting in het geding", zegt Paternotte. "Daar moeten we onze democratie tegen beschermen."

Forum voor Democratie

Paternotte ontkent niet dat hij met dit voorstel expliciet Forum voor Democratie op het oog heeft. "FVD heeft zich inderdaad het meeste schuldig gemaakt aan bedreigingen. Bijvoorbeeld toen mijn collega Sjoerdsma gedreigd werd dat hij zich voor een tribunaal moest verantwoorden."

"Ook de PVV heeft hier een handje van", zegt hij. "Maar we komen hier ook nu mee om te voorkomen dat andere partijen dit gedrag overnemen. "

'Goede voorbeeld geven'

Segers hoopt dat hiermee de beschaving weer wat terugkeert in de Kamer. "Als we willen dat de rust terugkeert in de maatschappij, dan moeten wij hier het goede voorbeeld geven."

"Ik hoorde onlangs dat een leraar in een klas de tv uitzette, omdat ze niet wilde dat leerlingen zouden horen wat er allemaal geroepen werd naar elkaar in het debat. Dan ben je toch wel echt diep gezonken."