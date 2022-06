Het duurde 9 jaar om de romp te identificeren, die in 2014 werd gevonden in het IJ. Nu het is gelukt, kunnen nabestaanden van de Rus alsnog niet worden geïnformeerd. Volgens de politie komt dat door de oorlog in Oekraïne. De vraag is of dat klopt.

Het lichaamsdeel, dat 2 dagen geleden werd gevonden in het Amsterdamse water, zou van een rijke Russische zakenman zijn. Maar wie dat precies is, wordt nog geheim gehouden. De Amsterdamse politie kan namelijk geen contact leggen met de lokale Russische autoriteiten.

Opvallende stilte

Dat de autoriteiten niet bereikbaar zijn is volgens woordvoerder Wendy Boudewijn van de politie Amsterdam een probleem. Nabestaanden moeten namelijk via de officiële weg geïnformeerd worden. "Uiteindelijk moeten lokale Russische autoriteiten contact opnemen met de familie en hen het nieuws brengen dat een dierbare is overleden." Dit is dus ook de reden dat de identiteit van de man nog niet openbaar is gemaakt.

De politie liet eerder weten dat de oorlog in Oekraïne de reden is dat de Russische collega's niet bereikbaar zijn. Oud-diplomaat Ben Bot vindt die opmerking merkwaardig. "De relaties tussen Nederland en Rusland zijn weliswaar onrustig, maar er is tussen onze landen niets aan de hand", vertelt hij. "Er is dus geen reden om niet op dit punt met elkaar samen te werken."

Samenwerking op diplomatiek niveau

Ondanks de oorlog in Oekraïne werken Nederland en Rusland op diplomatiek niveau dus wel samen. Hebben de Russische autoriteiten dan misschien opgeroepen tot een boycot?

"Dat lijkt me sterk, want daar heeft Rusland geen belang bij", vervolgt Bot. "Het gaat niet om een hoge politieke of militaire aangelegenheid dus er kan best contact worden opgenomen."

Waar zijn de Russische autoriteiten?

Boudewijn bevestigt dat de radiostilte niet door sancties of een boycot komt, maar doordat zij de lokale autoriteiten simpelweg niet kunnen bereiken. Daardoor rijst de vraag waar de lokale autoriteiten zijn gebleven. Zolang er geen contact is, kunnen de nabestaanden van het slachtoffer niet op de hoogte worden gebracht. De politie doet dan ook een oproep aan mensen in Nederland om na te gaan of ze meer weten over de verdwijning van deze man.

EenVandaag probeerde contact op te nemen met de Russische ambassade voor een verklaring. Maar de ambassade heeft geen reactie gegeven.