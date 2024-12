Chris veroorzaakte ongeluk terwijl hij appte achter het stuur: 'Terecht dat je dan niet meer verzekerd bent'

Veroorzaak je een ongeluk terwijl je autorijdt met je telefoon in je hand? Dat kan je honderdduizenden euro's gaan kosten. Sinds deze week laten vier verzekeraars je opdraaien voor de kosten. Chris van Heesch begrijpt als geen ander waarom.

Het is inmiddels 6 jaar geleden. Chris van Heesch (54) rijdt dan met zijn Volkswagen busje vol op de achterkant van een vrachtwagen: "Onderweg zat ik me een beetje te vervelen. Ik keek naar wat berichtjes op Facebook. Opeens knalde ik met 90 kilometer per uur achterop een stilstaande vrachtwagen die in de file stond."

Wake-up call

Chris komt goed weg: "De schade van de Volkswagen was enorm, maar ik had zelf nergens last van. Nog geen zere pink. De vrachtwagen was gelukkig ook maar beperkt beschadigd. Gelukkig zijn er geen doden of gewonden gevallen."

Het incident is voor Chris een wake-up call. Sindsdien rijdt hij nooit meer met zijn mobieltje aan. Al vergt dat wel wat van hem: "Ik rijd nu nog veel. Soms denk je, 'even kijken', maar dan kan ik toch tegen mezelf zeggen 'nee, niet doen, afblijven'. Want het is gewoon veel te gevaarlijk. Als je een auto ziet slingeren is dat negen van de tien keer een automobilist die met zijn mobiel bezig is."

Bekijk ook Dit is de nieuwe flitser die controleert op bellen en appen achter het stuur

Driekwart rijdt met mobiel

Uit onderzoek van Interpolis en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer in de afgelopen 6 jaar met 13 procent is gestegen. Driekwart van de Nederlanders zit weleens op zijn of haar mobiel tijdens het rijden.

Vier verzekeraars willen daar per direct een einde aan maken. Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en InShared hebben hun polis daarom aangepast. Veroorzaak je een ongeluk terwijl je op je mobiel zat? Dan ben je niet verzekerd. Je betaalt dan niet alleen fysiek en emotioneel de tol, maar ook financieel.

Tonnen aan schade

De verzekeraar is namelijk wettelijk verplicht om de schade aan het slachtoffer uit te keren. Als wordt bewezen dat jij je je telefoon vasthield tijdens het rijden, dan kan de verzekeraar de kosten op jou verhalen: "Dat loopt in de tonnen, tegen een miljoen aan", vertelt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer.

Chris vindt het terecht dat verzekeraars deze stap zetten: "Als je dit doet is het risico op een ongeluk veel te groot. Ik hoop dat deze stap voor meer bewustwording zorgt. Ik denk dat het dan toch wel weer een beetje helpt om mensen van die telefoon af te houden."