Het kabinet komt met wetgeving om de explosieve groei van fastfoodketens en snackbars aan banden te leggen. Gemeenten krijgen bevoegdheid deze eetgelegenheden te weren. Cafetaria-eigenaar Cor Schravens noemt het 'ondernemertje pesten'.

In Nederland is één op de zes kinderen te zwaar en in sommige wijken is dat zelfs één op de drie. Dat is zeer 'zorgwekkend', vindt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En om die reden wil hij gemeenten meer bevoegdheden geven om aanbieders van ongezond eten een halt toe te riepen.

'Wij zijn niet het probleem'

Cor Schravens is trotse eigenaar van cafetaria Schravens in Breda en vindt dat de bewindsman hiermee de plank volledig misslaat. In zijn ogen zijn de nasiballen en frites die hij in zijn familiebedrijf verkoopt niet het probleem.

"Daar worden kinderen echt niet dik van. Er komen hier nauwelijks scholieren. Weet je waar jongeren dik van worden? Van al die energiedrankjes en andere troep die ze in de supermarkt kopen."

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens Schravens is het onterecht dat hij en zijn collega's nu als zondebok worden aangewezen. "Het probleem zit niet bij traditionele cafetaria's zoals die van ons. Wij maken alles zelf. Echt schandalig om telkens dat zakje patat van kleine ondernemers als schuldige aan te wijzen. Daar zit het probleem niet. Pak tankstations en grote supermarkten aan, die 24/7 open zijn. Maar dat durven ze waarschijnlijk niet."

Bovendien vindt de Brabantse horeca-eigenaar dat zeker volwassen consumenten ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. "Als mensen te dik worden, dan is er maar één die daarvoor verantwoordelijk is en dat zijn die mensen zijn. Zij schuiven alles maar naar binnen, dat moet je niet op ons bordje schuiven."

'Geen keuzevrijheid'

Hoogleraar gezondheidsrecht Anniek de Ruijter deed onderzoek naar wat gemeenten kunnen doen om ongezonde eetgelegenheden te weren. Zij vindt dat de overheid meer middelen moet krijgen om het aanbod van gezond voedsel te bevorderen.

"Je ziet nu dat op veel plekken 80 procent van het voedsel dat wordt aangeboden ongezond is, dan heb je dus eigenlijk geen keuzevrijheid. Ik vind dat je burgers daartegen moet beschermen. Ik ben groot voorstander van zelfbeschikkingsrecht, maar nu wordt het je gewoon opgedrongen."

Verslaving

De Ruijter vindt het te makkelijk om te zeggen dat obesitas een probleem van de mensen zelf is. "Het argument dat iemand die dik is, dat aan zichzelf te danken heeft, vind ik veel te makkelijk."

"Het vaak ook een verslaving. Bovendien zie je dat fastfoodketens daar heel slim op inspelen. Ik denk dat het obesitasprobleem zo groot is, dat er onorthodoxe maatregelen nodig zijn om ertegen op te treden."