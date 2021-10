Speelgoed, delicatessen; veel dingen zijn duurder dan vorig jaar. Door transportproblemen en duurdere grondstoffen wordt geschat dat prijzen tot wel 75 procent kunnen stijgen. Hoe houd je december, de maand van de cadeaus, betaalbaar?

Renée Lamboo van PorteRenee spaarde binnen relatief korte tijd een ton bij elkaar. Ze is een ster in zuinig leven en toch leuke dingen doen en helpt mensen om beter te sparen. "Begin vroeg, echt nu al in oktober", zegt ze.

'Aanbiedingen' in december

"Ruim voor december cadeautjes kopen is een trucje dat eigenlijk altijd werkt, ook voordat speelgoed duurder werd zoals nu", vertelt Lamboo. "In december zijn er 'aanbiedingen', zeg ik tussen aanhalingstekens, maar die zijn dan duurder of bijna even duur als in oktober. Het is dan de normale prijs of hoger."

Daarnaast is oktober ook een mooie maand om iets te kopen, omdat er vaak geen extra uitgaven zijn, zegt Lamboo. "De vakantie is geweest, december is toch vaak al duur omdat je ook lekker wil eten. Dus oktober is goed om cadeautjes te kopen."

Mensen zien prijsstijgingen

De brancheorganisatie van winkels INRetail, verwacht problemen met de levering van speelgoed aan winkels, maar zegt dat er ook een grote druk is op de inkoopprijs. Directeur Jan Meerman verwacht dat die prijs op korte termijn wordt doorberekend aan de klant, zegt hij in het AD.

Daarnaast is de koopbereidheid van mensen in oktober verder gedaald ten opzichte van september, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook consumenten zien dat de prijzen van producten stijgen. 48 procent vond in oktober dat de prijzen het afgelopen jaar al sterk zijn gestegen. Dat is volgens het CBS het hoogste percentage sinds 201749 procent van de mensen verwacht dat de prijzen nog sterker gaan stijgen; vorige maand was dat nog 35 procent.

Online zoeken in reclamefolders

Lamboo heeft meer tips: "Maak ook lijstjes met wat je graag wil kopen voor mensen. Vraag je af waar je iemand blij mee maakt. Geef kinderen een speelgoedboek en vraag wat ze willen. Dan kun je gericht kijken."

Met die lijstjes kun je kijken waar de aanbiedingen zijn. "Je hebt Reclamefolder.nl en nog een paar websites waar je het product intypt en dan ziet of het in de aanbieding is. Dan hoef je ook niet verleid te worden en al die folders door. Bij de Kruidvat is bijvoorbeeld geregeld Lego in de aanbieding."

Zoekopdrachten op Marktplaats

Wat misschien niet veel mensen weten, is dat je op Marktplaats ook zoekopdrachten kunt instellen. Lamboo heeft er zelf altijd een paar uitstaan. "Je krijgt dan een mail als het online staat en iemand het dus verkoopt. Dan kun je als eerste reageren. Je moest eens weten hoeveel Lego er nog in de originele dozen op Marktplaats staat."

"Zo kun je ook dingen kopen die anders ver boven budget zouden zijn. Dat is heel leuk. Een Legokasteel van 140 euro, tik je dan op de kop voor 50 euro."

Lijstjes en afspraken

Het is misschien bij kinderen wat lastiger, omdat hun wereld snel verandert, maar voor cadeautjes voor volwassenen kan deze tactiek werken: "Houd gedurende het jaar een lijstje bij met wat iemand graag wil hebben. Mensen die je goed kent zeggen wel eens: 'Dit zou ik graag nog eens willen hebben'. Schrijf dat gewoon op en open het lijstje richting het einde van het jaar."

Volgens Lamboo moet je je ook goed afvragen wat je cadeautjesbudget is voor de feestdagen. Het gaat volgens haar niet alleen om wat je kán uitgeven, maar ook om wat je wil uitgeven. "Vraag jezelf ook af voor wie je het doet. Laat je niet gek maken door wat anderen doen. En vier je het met anderen, spreek dan af wat je gaat doen. Dat kun je ook binnen het gezin doen." En als je helemaal slim bent? "Vier het in januari, dan is alles goedkoper."