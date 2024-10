Brabantse drugsnetwerken beschikten dankzij een corrupte agent uit Australië jarenlang over gevoelige politie-informatie. Dat onthult NRC-journalist Jan Meeus in zijn boek 'Narco's in Nederland'. "Georganiseerde misdaad in Brabant is lang onderschat."

Het is vooral aan de grootschalige handel in xtc-pillen te danken, dat de Brabantse drugseconomie uit kon groeien tot een miljardenbusiness, weet Meeus. "Rond de eeuwwisseling werd in de provincie ruwweg 75 procent van de wereldwijde vraag naar xtc geproduceerd. Dan heb je het over honderden miljoenen pillen op jaarbasis."

Belangrijke afzetmarkt voor xtc

Steenrijk werden de Brabantse drugscriminelen. Mede dankzij een waardevol corrupt contact aan de andere kant van de wereld. "Australië was een hele belangrijke afzetmarkt voor met name synthetische drugs, zoals xtc. Hele ladingen pillen werden gesmokkeld met ingenieuze methodes", vertelt Hennie Verbeek-Kusters, die tussen 2005 en 2008 hoofd van de nationale recherche was bij de unit Zuid-Nederland.

Toen een Britse crimineel, werkzaam voor Brabantse pillenboeren, werd opgepakt in Australië wist hij vervolgens als informant een hoge politiefunctionaris om te kopen. "Dat leidde ertoe dat informatie uit Nederland over gevoelige opsporingsonderzoeken via een omweg in handen kwamen van de Brabantse pillenmaffia", vertelt Meeus.

3 jaar op de hoogte van politie-onderzoeken

Ondanks alle inspanningen van de Nederlandse recherche, waren de drugscriminelen dankzij het lek in Australië bijna 3 jaar op de hoogte van veel gevoelige politie-informatie over de smokkel van xtc. "Op een gegeven moment volgden we een lading pillen naar Australië", vertelt Verbeek-Kusters. "Maar na aankomst haalden de criminelen de lading niet op. Dan weet je dat er iets niet goed zit."

Rechercheurs uit het team van Verbeek-Kusters ontdekten de corruptie. Tijdens een gesprek op de Australische ambassade werden de buitenlandse collega's ingelicht. "We hebben ze inderdaad benaderd. En gezegd: 'Op basis van wat wij nu zien en horen, zit er bij jullie een mol. Toen schrokken ze zich te pletter", vertelt het oud-recherchehoofd. "Het was heel, heel schadelijk."

Macht en invloed onderschat

Deze corruptie-affaire staat uitgebreid beschreven in het boek 'Narco's in Nederland' van NRC-journalist Jan Meeus, dat komende week verschijnt. Uit het boek blijkt dat er lange tijd door 'Hollanders' met veel dedain is gekeken naar de opkomst van de Brabantse pillenindustrie. "De macht en invloed van Brabantse criminele netwerken is structureel onderschat", schrijft Meeus. "Tot grote ergernis van lokale politiediensten en journalisten."

Daarnaast hebben Brabanders het vermogen om lange tijd uit beeld van politie en justitie te blijven. "Brabanders zijn geneigd om niet te veel vragen te stellen", zegt Meeus. "Er ontstaat dan een informele cultuur. Jij levert wat voor mij, ik doe wat voor jou. Afspraak is afspraak. Geld is geld. Handel is handel. Die mentaliteit speelt ook in het criminele milieu een hele belangrijke rol."