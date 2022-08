Het is momenteel code rood in het Nederlandse duinlandschap. Een sigaret kan al een groot stuk natuur verwoesten, door de droogte die op dit moment heerst. Boswachter Piet van Loon zag met eigen ogen hoe snel het mis kan gaan.

In het duingebied bij De Punt in Ouddorp was het begin deze week alle hens aan dek. Er woedde een grote natuurbrand, die zich door de droogte maar moeilijk liet blussen. Boswachter Van Loon zegt enorm geschrokken te zijn van hoe snel de brand zich heeft verspreid.

Alles is verschroeid

Duindoornstruiken, vlier en wilgjes, alles is verschroeid. Het getroffen gebied beslaat zo'n 8 hectare, vergelijkbaar met vijftien tot twintig voetbalvelden, vertelt Van Loon. "Voor Nederlandse begrippen is dit gewoon een hele forse duinbrand. In deze regio in Zuid-West-Nederland komt dit gewoon gelukkig niet heel veel voor."

Het natuurgebied heeft flink geleden onder het vuur, maar de duinen waren niet de enige die in gevaar kwamen. "Tijdens de brand vreesden we wel voor bijvoorbeeld een vakantiepark, een strandje en een restaurant, maar vooral ook een museum wat hier vlak achter de duin zit", vertelt Van Loon. "Gelukkig heeft de brandweer met heel veel personeel en ondersteuning het kunnen tegenhouden."

Oorzaak onduidelijk

Wat de aanleiding was voor de brand, is op dit moment niet duidelijk. "De oorzaak weten we als Staatsbosbeheer niet. Het is echt een brandweertaak." Wel is duidelijk dat de brand hoogstwaarschijnlijk door toedoen van mensen is ontstaan. De kans op een natuurlijke oorzaak is in dit geval namelijk nihil. "Dat kan alleen bliksem zijn", zegt Van Loon. "En het heeft hier niet geonweerd de afgelopen week."

Of er ook opzet in het spel is, moet later blijken. "Het is gissen voor ons." De brand in de duinen van Ouddorp is niet de eerste deze zomer, en zal waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. "We maken ons wel zorgen", vertelt Van Loon. "Uiteindelijk zie je dat de droogte de laatste jaren steeds extremer wordt, steeds langere perioden droog."

Bewustwording en preventie

Mensen zijn zich volgens de boswachter niet altijd bewust van de gevaren van de droogte. Zo kan een hete auto in de buurt van hoog, droog gras al genoeg zijn voor een vonk. "We zien nog steeds mensen roken in natuurgebieden, kampvuren maken, barbecues aansteken op parkeerplaatsen of op strandjes."

De boswachter geeft aan dat Staatsbosbeheer ter preventie samen met collega-organisaties surveilleert in de gebieden. "Dan kan je hem in een heel vroeg stadium hopelijk in de kiem smoren."

Natuur aan zet

Momenteel wordt er nog een laatste nablusronde gedaan. Daarna is de natuur aan zet. Met een natte bodem door de bluswerkzaamheden en zonneschijn in overvloed, zal het in de duinen vanzelf weer groen worden, vertelt Van Loon.

"Het zal niet volgend jaar gelijk weer dichtgegroeid zijn en de duindoorn zal ook wel meer tijd nodig hebben. Maar dat we hier weer een jong, groen, fris duin hebben de komende jaren, dat verwacht ik wel."