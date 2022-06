Sinds enkele jaren wordt geprobeerd om de biljartsport weer op de kaart te zetten. Toch blijft het een oudere doelgroep die de toernooien bezoekt. Tijd voor jonge biljarters als Joey en Joris om de sport van het oubollige imago af te helpen.

"Een oude mannenwereldje? Absoluut niet", zegt Joey de Kok (25). Joey van 't Zelfden (18) is het met hem eens. "In het buitenland zie je heel veel jonge talenten."

'Voetbal is makkelijker'

Ze hebben nog wat tijd en oefening nodig, maar beide jongens van plan om van het spel 'driebanden' hun werk te gaan maken. Dat is een variant van biljart, waarbij het de regel is om de speelbal minimaal drie keer een van de randen van de tafel te laten raken voordat deze de tweede aanspeelbal raakt.

Dat lijkt makkelijk, maar niet is minder waar volgens de twee biljarters. "Voetbal is veel makkelijker", zegt Joey. "Zelfs als je een bal verkeerd raakt, gaat hij de goede kant op. Bij driebanden is het een kwestie van een millimeter."

Te weinig aandacht van media

Maar hoe komt het dat de sport zoveel minder gespeeld wordt door jongeren in Nederland? "Ik weet het niet. Misschien is er te weinig aandacht vanuit de media", zegt Joris. Van biljart zijn hier alleen samenvattingen op Ziggo Sport te zien. "In landen als Zuid-Korea en Vietnam is het namelijk wel heel populair."

"Jongeren kiezen waarschijnlijk eerder voor poolen, omdat het wat makkelijker is", denkt Joey. "Maar er zit zoveel meer in het spel dat het leuk maakt. De meesten komen er helaas nooit mee in aanraking."

Andere kleding

In het buitenland zien ze dat de sport een losser imago heeft gekregen. Joris weet niet zo goed hoe je dat ook in Nederland kan doen. "Ze lopen er in Zuid-Korea wel wat hipper bij", zegt hij.

"Je ziet veranderingen bij toernooien, ook in kleding. Je mag witte gympen aan en een polo met lange mouwen in plaats van een gilet met een vlinderstrik", zegt Joey. "Maar dat hoort er eigenlijk ook wel weer bij." Het wordt dus nog even puzzelen wat er moet gebeuren om meer jongeren aan het biljarten te krijgen.