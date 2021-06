Een huis in Utrecht, met een tuin, in een populaire wijk. Succes daarmee, zul je misschien denken. Tom ging de uitdaging aan en kreeg te maken met schimmige praktijken tijdens het bieden.

Een huis met een tuin in Utrecht, dat is waar Tom Kunzler en zijn vriendin naar op zoek waren. Inmiddels heeft hij een prachtig huis gekocht, maar de manier waarop het spel werd gespeeld verbaasde hem. "Ik hoorde van vrienden al dat je zonder aankoopmakelaar nergens komt. Alleen dan krijg je de huizen een paar dagen eerder te zien en mag een huis eerder bezichtigen."

Relatie tussen makelaars

En zo startte zijn zoektocht. Het werd hem al snel duidelijk dat het van de onderlinge relatie van de makelaars afhing of je voor de deadline een prijs doorgebeld kon krijgen. Op die manier kan je voor de deadline nog net wat hoger bieden dan het tot dan toe hoogste bod, waardoor je het huis hebt.

"Soms kwam ik aan bij een huis en dan zei de makelaar: o ik ken hem, ik heb hem onlangs nog geholpen. Hij gunt mij dit huis wel. Of juist andersom: o ik ken hem niet, ik weet niet of ik dan iets kan regelen."

Makelaar slecht kunnen controleren

Tom bracht verschillende keren een bod uit, met vaak andere spelregels. "Soms werd de deadline van bieden op het laatste moment toch nog aangepast. Dan kreeg je een telefoontje van de makelaar dat er nog een ander stel hetzelfde had geboden. Als je dan nog wat extra bood, was het huis van jou. Ik kon niet controleren of dat ook echt zo was."

Hij kreeg ook te horen dat het zou helpen als je het huis koopt zonder voorbehoud van financiering of zonder bouwkundige keuring. "Als je het dan wel zou willen, dan moest je nóg wat hoger bieden."

'Makelaars zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen'

Het beeld dat naar voren komt over oneerlijke biedingspraktijken op de woningmarkt is volgens de Autoriteit Consument en Markt zorgelijk. Zij zien dat de woningmarkt oververhit is; er is weinig aanbod en veel vraag. Ze zien dat het vertrouwen van consumenten in de eerlijke werking van de markt is aangetast.

'Makelaars nemen te weinig verantwoordelijkheid en brancheverenigingen zouden meer kunnen doen dan ze nu doen om ervoor te zorgen dat de spelregels bij de verkoop van een woning helder zijn en eerlijk worden nageleefd', schrijft een woordvoerder.

Een systeemfout

Toch neemt Tom het de makelaars niet kwalijk. "Ik denk dat het een systeemfout is. In deze markt zijn de spelregels zo dat dit mogelijk is. Je kan dan wel zeggen, ik wil alleen een makelaar die het allemaal netjes doet. Maar wie gaat er bij een makelaar die geen huis voor je kan regelen?"

"Ik hoop echt dat er iets aan gedaan gaat worden. Ik zie dit zoveel om mij heen gebeuren en het zorgt voor veel frustratie bij mensen die toch al geen betaalbare woning kunnen vinden."