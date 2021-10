Lokale bieren zijn populairder dan ooit: Nederland kent inmiddels zo'n 900 kleine brouwerijen. Die kleine brouwers zijn nu des duivels op D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën, omdat zijn accijnsplannen hen hard gaan treffen.

Ronald van de Streek is een van die kleine bierbrouwers. In 2010 begint hij met z'n broer te brouwen in een flat in Kanaleneiland, in Utrecht. 11 jaar later heeft hij 21 man in dienst en groeit zijn bedrijf als kool. Een tegenvaller is nu het wetsvoorstel dat op tafel ligt.

Accijns bepaald door alcoholpercentage

"Op dit moment kennen we een korting van 7,5 procent op de accijns, ten opzichte van de grote brouwerijen", vertelt Van de Streek. Kleine brouwerijen hebben hierdoor de mogelijkheid om te groeien en te kunnen experimenteren met het product. Dat kan door de accijnsverhoging mogelijk veel minder.

Ook wordt er bij het bepalen van accijns nu nog gekeken naar het suikerpercentage, maar dit zal vanaf 2023 gaan om het alcoholpercentage. Kortom: kleine brouwerijen worden gelijk gesteld aan de grote, bekende brouwerijen.

Actie

Door CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwers Nederland, is al een actie opgezet om tegengeluid te laten horen. "Want direct of indirect gaat iedereen hier last van krijgen, omdat de kosten doorberekend moeten worden." Afgelopen maandag zijn de nieuwe tarieven bekend geworden en regende het mailtjes van aangesloten leden.

"Gratis bier uitdelen gaan we niet doen, maar we zijn wel allerlei acties gestart. We hebben een petitie en we vragen mensen om die te ondertekenen", vertelt voorzitter Jos Oostendorp van CRAFT. Hij denkt dat de kosten van kleine bierbrouwers gemiddeld met 25 procent omhoog zullen gaan. Per biertjes dat je besteld gaat dat dan om 15 tot 50 cent extra voor de consument.

'Weinig lobbykracht'

Opmerkelijk was dat in de beslisnota bij het wetsvoorstel expliciet stond vermeld dat de kleine bierbrouwers over weinig lobbykracht beschikken. Oostendorp is blij met deze openheid, maar noemt het ook een klap in het gezicht van alle kleine ondernemers in Nederland, dus niet alleen voor de kleine bierbrouwers.

De eigenaar van bierbrouwerij VandeStreek ziet nadelige gevolgen: "De groei van brouwerijen stopt, kleine brouwerijen worden niet meer een grotere brouwerijen, zoals wij wel zijn geworden."

40.000 à 50.000 euro extra

Van de Streek hoopt dat er gewoon kansen blijven voor deze ondernemers. "Toen wij onze eerste werknemer aannamen, brouwden we ongeveer 200.000 liter bier."

"En op het moment dat je dat nu doet krijg je 40.000 à 50.000 euro extra accijns voor je kiezen. Dat is precies het bedrag dat je nodig hebt om die werknemer in dienst te nemen."