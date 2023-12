Pijn in zijn hoofd en oor: dat is het eerste wat Berend (22) zich kon herinneren, nadat hij knock-out werd geslagen door zijn tegenstander tijdens een bokswedstrijd. Hij deed mee aan studenten-boksgala en stond na 3 maanden trainen al in de ring.

Het verhaal van Berend (achternaam bekend bij de redactie) staat niet op zichzelf. Steeds vaker organiseren studentenverenigingen (kick)boksgala's. Van de 90 ondervraagde studentenverenigingen, liet meer dan 40 procent weten de afgelopen jaren één of meerdere (kick)boksgala's georganiseerd te hebben of dit in de toekomst van plan te zijn.

Beginnen met training

"Ik ben vanaf 1 december vorig jaar gestopt met roken en drinken en zelf begonnen met trainen. Vanaf januari begon toen het traject van 3 maanden, waarbij je 7 keer per week kon trainen. Ik sportte vaak 2 keer op een dag. En toen was 22 april de wedstrijd", vertelt Berend over het traject. Studenten staan met dit traject veel sneller in de ring dan de Nederlandse Boksbond adviseert.

"De eerste maand spar je alleen op het lichaam en maak je combinaties op elkaars handen. Later mag je iets meer gas geven, waarbij soms de klappen ineens hard op het hoofd aankwamen", vertelt hij. Een enkele keer ging er iemand knock-out tijdens de training. "Dat werd dan met een hoop spektakel verteld."

'Wilde niet tegen hem'

Berend had geen ervaring, maar zijn tegenstander in de wedstrijd, bleek dat wel te hebben. "Dit was eigenlijk de enige gast waarvan ik van te voren wist dat ik niet met hem de ring in wilde", vertelt Berend. "De geruchten gingen al langer dat hij heel veel ervaring had, maar dat achterhield of tijdens de trainingen niet liet merken."

En dat is ook een van de pijnpunten van critici van dit soort studentenwedstrijden: er worden niet altijd de juiste matches gemaakt voor wedstrijden, waardoor ervaring en gewicht van beide personen niet in verhouding zijn.

Bron: EenVandaag Een studenten-boksgala afgelopen zaterdag

Een show geven

Nee zeggen tegen deze tegenstander, deed Berend niet. "Je kan moeilijk zeggen dat je tegen iemand anders wil. Je bent met 75 man, waarvan er 20 de ring in mogen. Het is al een voorrecht dat je naam genoemd wordt. Ik heb 4 maanden getraind, zo hard als ik kon."

Afgelopen april vond het studentengala plaats in een sporthal in Arnhem. In een half uurtje werd Berend geïnformeerd over de sportarts en de scheidsrechter. Verder werd gezegd dat hij 'alleen maar gas moest geven in de ring'. "Een show geven. Je hebt maar 3 keer 1,5 minuut om dat te doen." Over dat hij zich óók moest richten op zijn verdediging, hoorde hij vooraf niets.

Studenten-boksgala's steeds populairder

Hoofd stuiterde op het canvas

Toen de bel eenmaal ging, hoorde Berend niks meer van alle mensen om hem heen. "Je bent dan alleen maar bezig om die ander tegen de vlakte te meppen. Maar dat is niet gelukt. Ik ging zelf tegen de vlakte."

"Ik voelde helemaal niet waar ik geraakt werd, ik zag dat later op het filmpje. Op een gegeven moment voelde ik wel dat ik uitgeput raakte. En vanaf toen ben ik 10 seconden kwijt." Op het filmpje is te zien hoe zijn hoofd ongecontroleerd richting het canvas ging. Achteraf schrok hij daar niet van. "Maar mijn ouders wel natuurlijk."

3 maanden last

Na de wedstrijd had hij zo'n hoofdpijn dat hij zijn noisecancelling-koptelefoon opzette. De harde geluiden en de muziek deden pijn in zijn oren. Door een huisgenoot werd hij uiteindelijk thuisgebracht, nadat meerdere mensen zagen dat het niet goed met hem ging. "De volgende ochtend merkte ik pas echt hoeveel last ik van mijn hoofd had."

Berend ging 2 weken naar zijn ouders om een beetje verzorgd te worden. "Dat was fijn, maar ik werd elke ochtend wakker met hoofdpijn." Eenmaal bij de huisarts bleek hij een gescheurd trommelvlies en een hersenschudding te hebben. 2 maanden lang liep hij daarna met oordopjes, tegen harde geluiden.

De ring weer in

Van de schade door de knock-out heeft hij nog zo'n 3 maanden last gehad. Is het een groot offer voor één leuke avond? "Het waren 3 leuke maanden. Ik ben in het traject er echt fysiek op vooruitgegaan. Ik merkte ook echt dat ik er zelfverzekerder van werd, dat ik mijn mannetje kon staan."

En dat Berend dus nooit meer de ring in gaat, is ook helemaal geen gegeven. In tegendeel: "Ik wil deze maand het boksen weer oppakken. En misschien ga ik ook wel weer de ring in." Het traject zou hij zelfs zo weer overdoen. "Het was heel erg leerzaam en wat je hebt geleerd blijft je altijd bij. Ook om jezelf discipline aan te leren."

Hersenschade van bier drinken

Ervaren trainers schrikken van het korte traject waarmee studenten zoals Berend de ring in stappen. Er bestaat namelijk een kans op hersenschade na een knock-out. Het werd in het traject van Berend niet zo zeer besproken, maar hij was er zelf wel van op de hoogte.

"Maar van een aantal biertjes drinken, loop je ook hersenschade op. Dus ja, what's the difference? Als je hiervan hersenschade oploopt, maar je wordt er wél fit van, en je drinkt bier en wordt er dik van, dan liever dit", besluit Berend.