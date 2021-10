Het Duitse weekblad Der Spiegel schetste afgelopen weekend een beeld van Nederland als narcostaat. Maar volgens Duits correspondent in Nederland Annette Birschel zal dat de verhoudingen tussen de landen niet aantasten.

"Ik denk niet dat dit artikel veel in de verhouding tussen Nederland en Duitsland gaat veranderen", zegt Birschel. "Maar het zou wel kunnen dat het drugsbeleid in Nederland beter onderzocht gaat worden in Duitsland, om te kijken hoe de ervaringen hier zijn."

Frau Antje

Frau Antje - het wereldberoemde kaasmeisje - sierde na 27 jaar weer de voorpagina van het Duitse weekblad Der Spiegel. 27 jaar geleden was dat met een flesje bier en een joint, maar afgelopen weekend werd zij afgebeeld met een kalasjnikov en cocaïne.

Nederland is een narcostaat geworden, beweert Der Spiegel. 'Kaas, coke en killers: Hoe Nederland door het lakse drugsbeleid een maffiaparadijs werd', kopte het weekblad.

Windmolens en kaas

Maar zien onze Duitse buren ons echt zo? "Als ik aan Nederland denk, denk ik aan windmolens en kaas", zegt een vrouw in het Duitse Emmerich. "En niet aan cocaïne, want dat kun je overal kopen. Ik denk dat deze kop niet zo relevant is."

Ook andere mensen in het dorp vlak over de grens bij Doetinchem denken er zo over. "Ik kom er vaak met de fiets", zegt een man. "De mensen zijn vriendelijk, open... Ik kan eigenlijk niks negatiefs bedenken." "Veel Duitsers benijden Nederlanders gewoon", zegt weer een ander, "omdat ze makkelijker met drugs omgaan."

Verslaggever Joris Kreugel ging naar Duitsland om te vragen hoe ze daar tegen Nederland aankijken.

'We zien Nederlanders als familie, die wat losser is'

Birschel herkent het beeld dat geschetst wordt. "We zien Nederlanders als familie, maar dan die wat losser is." Een vlekkeloos beeld dus, maar dat werd wel ietsje aangetast door de cover van Der Spiegel 27 jaar geleden met bier en een joint. "Dat heeft het imago wel geschaad, en ook in Nederland deed dat wel pijn. Nu zeggen zelfs politici in Nederland: Het is wel waar. Ook is de ophef een stuk minder groot dan toen."

Maar heeft de gewone Duitser dan geen idee van de criminaliteit hier in Nederland? "Ik heb er veel over geschreven, maar toch is het besef pas gekomen sinds de moord op Peter R. de Vries. Ik denk dat veel Duitsers nu pas inzien dat er wel iets gaande is", zegt Birschel.

'Europees vraagstuk'

Maar journalist Birschel vindt het artikel van Der Spiegel hier en daar ook kort door de bocht. "Het is bijvoorbeeld geen wonder dat er zoveel drugs het land binnenkomen, want we hebben Rotterdam, de grootste haven van Europa. En ja, dan komt het naar Duitsland, door open grenzen."

En dat is niet het enige. "Nederland is een handelsland met een goede infrastructuur. Geen wonder dat daar ook niet-legale middelen verhandeld worden. Ik denk dat het een Europees vraagstuk is, en niet alleen voor de rekening van Nederland."

'Drugssupermarkt van Europa'

Toch vindt CDA-kamerlid Anne Kuik het terecht dat Duitsland ons een spiegel voorhoudt. "Ons halfslachtige drugsbeleid heeft ook gevolgen voor landen om ons heen. In een tijd dat we op moeten komen voor de rechtstaat in landen als Polen en Hongarije, helpt het niet dat wij zelf te boek staan als de drugssupermarkt van Europa."

Ook SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat we het ons dit moeten aantrekken als we "een land zijn met een groot probleem als het gaat om georganiseerde criminaliteit"