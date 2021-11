Een half jaar geleden viel de 22-jarige Seb Waterreus uit het raam van zijn appartement in Amsterdam, waarna hij overleed. Doorvalbeveiliging ontbrak in het pand, waarvan prins Bernhard junior mede-eigenaar is. Sebs moeder doet haar verhaal.

Barbara de Wolf, de moeder van Seb, kan inmiddels goed over het ongeluk vertellen. "Maar we horen met z'n vijven te zijn, niet met z'n vieren", waarmee ze doelt op de twee zusjes van Seb.

'In 2 seconden ging het fout'

Op die bewuste 11 mei zouden Seb en zijn vrienden eigenlijk bij iemand gaan eten. Dat ging door een coronabesmetting niet door. "Seb en zijn twee huisgenoten hebben toen een spelletjesavond gehouden. Ze begonnen Yathzee op het balkon. Het was echt zo'n avond waarvan je als hij 40 was geworden zou zeggen: 'Weet je nog, die mooie avond'. Ze zijn gaan ganzenborden, monopolyen, biertjes drinken. Gewoon gezelligheid."

Op de derde verdieping van het complex stond het bed van Seb naast een raam van enkel glas. "Ze waren een beetje aan het klieren. Seb stond half op zijn bed, is zijn evenwicht verloren en door het raam gevallen. Zo simpel is het. Het is in 2 seconden gebeurd", vertelt Barbara. "Je gaat zelf ook een beetje dood als zoiets gebeurt."

Enorm verdriet

"Dan kun je jezelf wel voor je kop slaan. Een enorm raam van enkel glas. Waarom hebben wij daar nooit iets van gedacht? Je leunt tegen dat raam aan en het kan al breken."

Het ongeluk veranderde het leven van het hele gezin. "Alles is anders nu", vertelt Barbara geëmotioneerd. "Ik heb twee fantastische dochters. En zij hebben ook zoveel verdriet. Wij met z'n allen. Seb was dol op zijn zusjes en zij ook op hem. Maar je bent nu altijd in spagaat. Iemand die er hoort te zijn is er nu niet meer."

'Iedereen moet dit weten'

Door wat er met Seb is gebeurd, besloot Barbara zich hard te maken voor woonveiligheid. Ze startte Hoe Veilig Woon jij Eigenlijk en voert actie in studentensteden. Vandaag wordt er een nieuwe stad aan de actie toegevoegd: Leiden. "Het eerste wat wij dachten was: we moeten mensen waarschuwen. Iedereen moet dit weten. Het kan niet dat dit zo makkelijk gaat en dat iemand binnen 2 seconden dood is."

Het complex waar Seb met zijn twee vrienden woonde, voldeed aan het Bouwbesluit. Het was een oud pand. In het Bouwbesluit voor nieuwbouw staat dat ramen moeten beginnen op minimaal 85 centimeter van de grond. Daaronder is doorvalbescherming vereist. Bij oudbouw mag het raam op 60 centimeter vanaf de grond beginnen. Wat Barbara ter discussie stelt is of het pand wel voldeed aan de Nederlandse wet, waarin staat dat de verhuurder verplicht is om te zorgen voor een veilige woning.

Bron: Eigen foto Barbara De flyer van Hoe Veilig Woon Jij Eigenlijk?

Hoe veilig is de wet?

Barbara voert actie omdat ze vindt dat deze wetgeving in Nederland niet veilig genoeg is. "Als je er van uitgaat dat het bouwbesluit afdoende is, dan moet het raam dus op 60 centimeter beginnen. Bij Seb begon het raam op 61 centimeter."

"Die 60 centimeter in de wet komt ook uit een tijd waarin mensen gemiddeld nog zo'n 10 of 15 centimeter kleiner waren. Veel kleiner dan de lange jongens van tegenwoordig." En al is het een 'wat als'-vraag die je haast niet kunt beantwoorden, de vraag of Seb nog had geleefd als het raam iets hoger van de grond had gezeten houdt haar toch bezig. "Als het raam hoger was geweest dan je knie, had je jezelf misschien tegen kunnen houden."

Verslaggever Laura Kors in gesprek met Barbara de Wolf in EenVandaag op NPO Radio 1

Voor 40 euro al een stang

Precieze aantallen van onveilige ramen heeft Barbara niet. Maar als je door Amsterdam loopt en in willekeurige straten omhoog kijkt, kom je al ramen tegen die niet veilig zijn, vertelt ze. "De een is wel veilig, de ander niet. Maar het komt heel veel voor."

Barbara en haar actie krijgen veel berichtjes van studenten over hun onveilige woonsituatie. "Maar dan hoor je ze zeggen dat hun huisbaas of verhuurder daar niks aan wil doen. En de studenten durven er niet zo goed stennis van te maken." Dat terwijl valbescherming niet duur is, zegt ze. "Een stang is geloof ik 40 euro. En voor 150 euro is alles geplaatst."

Bron: Eigen foto Barbara Actievoerders in Groningen

Niets gehoord van prins Bernhard

Seb huurde het appartement met zijn vrienden voor 2.300 euro. Eigenaren van het pand zijn prins Bernhard junior en drie compagnons. "Natuurlijk verwijt ik die verhuurder iets. Ten eerste ben je verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige woning en daar hebben zij een steek laten vallen. Na het overlijden van Seb hebben zij ook niets laten horen. Dat vind ik ongelooflijk."

Daar komt nog bij dat de ouders van Seb het appartement zelf moesten opruimen, en dus ook het glas moesten weghalen waar Seb doorheen was gevallen. Daarna kregen de ouders van een van de huisgenoten van Seb nog een mail over: ze hadden niet alle gaatjes in de muren gedicht.

Nu wel veilig

Barbara loopt nu nog wel eens langs het huis waar Seb woonde en waar hij gevallen is. "Dat vind ik soms gewoon fijn. Om het even te zien. Dan sta ik daar even en dan ga ik weer weg. "

Toen ze er op een dag kwam, zag ze ineens dat er wél doorvalbeveiliging was geplaatst in het appartement. "Dat vind ik aan de ene kant fantastisch. Maar ik brak ook. Want je denkt: en nu dus wel."