Uit een peiling van de FNV onder ruim 500 mensen die met kankerverwekkende stoffen werken, blijkt dat een grote meerderheid dit door werkdruk zonder beschermingsmiddelen doet. Esther kan erover meepraten. Zij komt er regelmatig mee in aanraking.

Als je werkt met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen, moet je op z'n minst goed beschermd zijn. Denk aan speciale schoenen, handschoenen, kleding en brillen. Bovendien moet je weten met welke stoffen je werkt. In de praktijk gebeurt dat dus lang niet altijd, blijkt uit de FNV-peiling.

Te weinig preventie

Vooral in de vervoerssector, de industrie en in de zorg is dit een probleem. Twee derde van de ruim 500 mensen die door FNV werden ondervraagd zegt weleens onbeschermd te werken met gevaarlijke stoffen.

Bijna 60 procent van hen geeft aan dat ze geen voorlichting krijgen over de stoffen waarmee ze werken. Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt de uitkomst van het onderzoek 'schokkend'. Er wordt volgens haar te weinig gedaan aan preventie.

'Je voelt het in je keel'

Esther* werkt met gevaarlijke stoffen. Zij doet onderhoud aan rijdend materieel en komt er vooral mee in aanraking tijdens het schoonmaken, vertelt ze.

"Sommige stoffen hebben een heel sterke geur, soms zo sterk dat je ze voelt in je neus en in je keel. Daarnaast gebruiken we regelmatig kit, waar ook kankerverwekkende stoffen in zitten."

'We doen het maar gewoon'

Tijdens het schoonmaken draagt Esther werkkleding, handschoenen en een mondmasker met een filter. "Maar door de hoge werkdruk vergeet je weleens om zo'n masker op te doen."

Ook is het lang niet altijd duidelijk welke stoffen er in een bepaald schoonmaakmiddel zitten en of die gevaarlijk zijn, vertelt ze. En om dat zelf uit te zoeken is vaak helemaal geen tijd. "Daardoor is het voor ons als monteurs soms heel lastig om te bepalen wat we kunnen gebruiken en doen we het maar gewoon."

Verplicht om te informeren

"De werkdruk is vaak zo hoog dat er geen tijd is om fatsoenlijke beschermingsmiddelen aan te trekken", zegt FNV-vicevoorzitter Jong. "En natuurlijk hebben mensen altijd zelf een verantwoordelijkheid, maar als het je niet wordt verteld, weet je het gewoon niet."

"Ook wordt er bovenmatig veel met giftige stoffen gewerkt en is er nauwelijks voorlichting. Mensen lezen het gewoon op het etiket, terwijl de werkgever verplicht is om daar informatie over te geven." Daarin moet echt iets veranderen, benadrukt ze.

Duidelijke kaart nodig

Esther maakt zich zorgen over haar gezondheid. "In onze familie komt kanker vaak voor en doordat ik soms onbeschermd met gevaarlijke stoffen werk, ben ik bang dat ik het ook zal krijgen. Dat maakt me best bang."

Het zou Esther helpen als per middel een duidelijke kaart wordt gemaakt waarop staat wat er precies in een stof zit en welke beschermingsmiddelen er nodig zijn als je met de stof werkt. "Ze doen wel aan voorlichting, maar ze doen niet genoeg."