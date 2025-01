Wie naar Den Haag, de media of op het internet kijkt ziet een gepolariseerd debat: je bent voor of tegen, iets is goed of fout. Maar er zijn ook mensen die zich minder uitspreken, en zich storen aan de harde toon. Zij horen bij de zwijgende meerderheid.

Het gaat de laatste tijd vaak over polarisatie in de samenleving. De toon van het publieke debat verhardt, in ieder geval in politiek Den Haag en op social media. Een grote groep minder schreeuwerige Nederlanders kan zich daardoor minder gezien voelen. Annemieke en Carla horen bij die groep.

'Ik vermijd sommige onderwerpen'

Annemieke ter Horst-Rikkers ergert zich aan de extreme geluiden in de samenleving. Ze vindt het vooral vervelend dat er veel geroepen wordt, zonder iets eerst te controleren. "Mensen denken alleen met hun onderbuik", vertelt ze.

Ze vindt het soms moeilijk om zich uit te spreken. Met sommige vrienden vermijdt ze dan ook bepaalde onderwerpen. Ze gaat nog steeds om met mensen die niet dezelfde mening delen. "Maar soms vind ik dat wel heel lastig", zegt ze. "Bij hele goede vrienden van ons moesten we het woord corona niet laten vallen." Dit alles om ruzie te voorkomen.

Het stille midden

De ene keer wordt het de zwijgende meerderheid genoemd, een andere keer de middengroep: mensen die zich een beetje onttrekken aan het soms heftige publieke debat. Dat dit 'stille midden' moeilijk te bepalen is, weet Niek Mouter, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit in Delft.

Hij ontwikkelde een methode om de standpunten van burgers over het overheidsbeleid te meten, genaamd de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Daarmee doet hij onderzoek naar de overtuigingen in de maatschappij.

Verschil per onderwerp

"Er zijn mensen die op onderwerp A een hele uitgesproken mening hebben, en op onderwerp B bij 'het stille midden' horen", vertelt hij. "De mensen die maar naar een kant in een vraagstuk kunnen kijken, noemen we vaak ook wel de polen."

"En de mensen die wel verschillende argumenten meenemen, dat noemen dan weer de middengroep. We weten dus niet op voorhand bij welke groep iemand hoort."

X-account verwijderd

Door alle discussies die op het platform X plaatsvonden, besloot Annemieke haar account te verwijderen. "Iedereen kan daarop plaatsen wat ze willen. Je hoeft geen brief meer te schrijven, je hoeft niet naar de postbus te lopen. Het is heel makkelijk om online haatdragende dingen te plaatsen."

Zelf geeft ze aan bij het stille midden te horen. "Ik ga niet met hoofdletters op Twitter of Facebook schrijven hoe ik erover denk", vertelt ze.

Geen belang bij

"Kijk je bijvoorbeeld naar X, dan zie je inderdaad weinig mensen met een genuanceerd standpunt. Dan kun je het gevoel krijgen dat die groepen mensen met een ongenuanceerd standpunt, heel groot zijn", legt onderzoeker Mouter uit.

"De mensen die een genuanceerde mening hebben, die zie je minder op televisie en ook veel minder op sociale media. Zij hebben er namelijk geen enorm belang bij om hun mening openlijk en wijdverspreid te tonen. Wat hebben ze eraan? Bovendien kost het ook moeite: je moet er tijd in steken om je mening ergens te plaatsen, en dan krijg je er ook nog eens reacties op."

Stil, maar wel aanwezig

Omdat de uitgesproken groep graag ziet dat er iets verandert in de maatschappij, hebben zij een een grotere prikkel om hun mening te verkondigen, gaat hij verder. "Zij hebben er daarom veel minder moeite mee om bijvoorbeeld tijd te steken in het reageren op anderen." Mouter denkt overigens niet dat de groep met een uitgesproken mening het grootst is.

"Het is van alle tijden dat mensen het idee hebben dat de groepen aan de polen van het debat groter lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn." Hoe groot de groep van het stille midden precies is, kan per onderwerp verschillen, vertelt hij. "Als het om lokale, concrete onderwerpen gaat, is die groep kleiner. Gaat het om een landelijk onderwerp en is het abstracter, dan is die groep veel groter. Geschat wordt dat de middengroep over het algemeen 60 procent tot 80 procent van de mensen bevat."

Schreeuwende politici

"Hoe er nu geschreeuwd wordt door politici en mensen online, dat is gewoon schokkend", vertelt Annemieke. Ze geeft aan zich niet prettig te voelen bij mensen die anderen op een vaak negatieve manier aankijken. Dan is ze liever stil.

Annemieke vindt dat de politiek het verkeerde voorbeeld geeft. "Het begon al met Rutte en het normaal doen." Volgens haar wordt dit een probleem als kinderen naar het Jeugdjournaal kijken en het gedrag van politici overnemen. Of mensen zich echt laten inspireren door de toon van politici is lastig vast te stellen, omdat je dit per individueel geval moet bekijken, zegt universitair hoofddocent Mouter.

'Ik wil niet op de snelweg staan'

Ook Carla Fase vindt dat meningen extremer worden en ziet de tolerantie afnemen. "Ik probeer er zelf niet aan mee te doen, want dan ga ik hetzelfde gedrag vertonen dat ik bij de ander heel vervelend vind."

Ze voorkomt veel liever een escalatie tussen twee groepen, dan dat ze haar eigen mening gaat geven. "Ik probeer altijd te voorkomen dat het escaleert. Omdat ik merk dat als mensen al aan het escaleren zijn, ze eigenlijk al niet meer in staat zijn om te luisteren." Ze zoekt dan een moment om met ze in gesprek te gaan.

'Heb best veel te zeggen'

Fase vindt het jammer dat er in het nieuws vooral aandacht lijkt te zijn voor mensen die veel om aandacht schreeuwen. "Dat mensen die het ook vet ingewikkeld hebben, maar dat niet op die manier uiten, geweld gebruiken, of de wet overtreden door op de snelweg te gaan zitten, niet gehoord worden."

Het is niet dat ze geen meningen heeft, vertelt ze. "Ik denk dat ik best veel te zeggen heb, omdat ik veel heb gezien in het onderwijs." Fase was leerkracht in het speciaal onderwijs, waar ze veel werkte met kinderen met gedragsproblemen.

Luisteren

Ze ziet dat er veel in de maatschappij gebeurt, maar dat daar niet naar geluisterd wordt. "Ik wil dus niet op de snelweg staan, maar ik wil dat beleidsmakers naar me luisteren."

"Het gebeurt nog te vaak dat een uitgesproken groep te veel wordt gehoord. Nu gebeurt dit te weinig, waardoor steeds meer mensen uit de middengroep zich vervreemd gaan voelen van de politiek", beaamt Mouter.

Nieuwsgierig blijven

"Het is belangrijk dat de politiek daarom nieuwsgierig blijft naar de voorkeuren en de waarden van het stille midden. Als je weet wat zich afspeelt in deze groep, kun je daar als beleidsmaker op reageren door je beleid wat aan te passen of het beter toe te lichten."

Het betrekken van 'het stille midden', heeft een groot voordeel, weet hij. Deze groep kan zorgen voor minder felle en constructieve gesprekken. De wat meer gepolariseerde groepen willen namelijk wel rekening houden met de middengroep."