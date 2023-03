Ze werkte in de zorg, het onderwijs, als VVD-raadslid en nu is ze lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging in de Eerste Kamer: Ilona Lagas. "We zijn geen protestpartij, we gaan het gesprek aan."

In alle provincies is de BBB van Caroline van der Plas de grootste geworden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Met zestien zetels in de Eerste Kamer levert de partij zestien senatoren, met Ilona Lagas als voorvrouw.

Stikstof

Wetten die in de Tweede Kamer een meerderheid hebben, kunnen in de Eerste Kamer nog worden tegengehouden. Maar dat betekent niet dat BBB in de Eerste Kamer voor alle stikstofplannen gaat liggen, zegt Lagas. "We zijn geen protestpartij, we gaan het gesprek aan." Dat is iets wat ze meeneemt uit haar onderwijstijd: "Je moet niet alleen zenden, maar ook ophalen."

Politiek commentator Joost Vullings zet een kanttekening bij deze uitspraken: "BBB is waarschijnlijk wel bereid om het gesprek over de stikstofwet aan te gaan, maar als er niks aan verandert zijn ze tegen." Zolang het jaartal 2030 als streefjaar wordt genomen in de plannen ziet Vullings de BBB niet snel meewerken.

Verantwoordelijkheid

De BBB zal als grote winnaar én nieuwe partij in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer onder een vergrootglas komen te liggen. Het ging er de afgelopen dagen al vaker over: we kennen de voorbeelden uit de geschiedenis van nieuwe partijen die net zo snel weer in elkaar storten, als dat ze groot werden.

"De partij wordt voortaan langs een andere meetlat gelegd", volgens Vullings. "Het is in één keer een partij waarvan iets wordt verwacht. Kiezers, de tegenpartijen en ook de journalistiek worden kritischer. De eisen gaan omhoog en dat is wennen voor zo'n partij. De BBB is een hoge boom geworden en het is afwachten of de partij daar tegen bestand is", zegt hij. Dat de BBB 'een hoge boom' is geworden, vindt Lagas niet erg. "Ik vind het prima dat er een keer echt geluisterd wordt. Ik hoop dat we nu serieuzer worden genomen. Als je bang bent voor kritiek, moet je niet de politiek ingaan."

VVD of BBB

2 jaar geleden keerde Lagas de VVD de rug toe en stopte ze als wethouder in de gemeente Ommen. Vindt ze zichzelf een boze VVD'er, of een echte BBB'er? "Ik ben altijd al BBB'er geweest, maar die partij bestond toen nog niet."

De relatie is echt stuk gelopen, vertelt ze. Het duurt nog even voordat Lagas echt plaatsneemt in de Eerste Kamer, met al haar BBB-collega's. Op 30 mei wordt de Kamer officieel gekozen, door de leden van de Provinciale Staten.