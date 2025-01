Hoge invoertarieven en een 'America First'-beleid: het is onderdeel van Trumps campagne op economisch vlak. Wat betekenen zijn wensen voor Nederland? "Als hij de tarieven verhoogt, wordt alles duurder."

Maandag treedt Donald Trump officieel opnieuw aan als president van de Verenigde Staten. In de aanloop naar zijn inauguratie gaat het al veel over zijn plannen, ook op economisch gebied.

Niet evenveel zorgen

Een van zijn terugkerende wensen is het invoeren van hoge importheffingen. Volgens Trump zou er zo'n 10 tot 20 procent bovenop de al bestaande handelstarieven voor Europa moeten komen.

En dat heeft ook invloed op onze economie en Nederlandse ondernemers. Toch heeft niet elke ondernemer evenveel zorgen om Trumps plannen.

'Hele markt duurder'

Bert Ros is directeur van een handel in niet- en spijkerapparaten en al sinds jonge leeftijd ondernemer. Voor de productie van deze apparaten is Ros afhankelijk van een specifieke machine die alleen via Amerika wordt geleverd: de golfkram.

Hij is bang voor de importheffingen die Trump wil invoeren. "Amerika is voor ons 20 procent van de omzet die we inkopen. Als Amerika de tarieven verhoogt, dan wordt de hele markt duurder."

Zorgen

Hoewel het nog niet zeker is of Trump echt de daad bij woord voegt, maakt Ros zich zorgen. "Het eerste wat ik dacht was: o o, alles wordt veel duurder. Hoe krijg ik mijn klanten nog tevreden met alle nieuwe prijzen en ontwikkelingen die gaan komen? Daar ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Het wordt gewoon gigantisch duur."

Hij ziet het dan ook niet rooskleurig in. "Als de helft uitkomt van wat hij schreeuwt, dan is het al gevaarlijk", vertelt de directeur. "We gaan het echt wel voelen. Zometeen moet het gas ook uit Amerika komen. Dus wat dat betreft heeft Trump ons helemaal vast."

Ondernemers verdeeld over economische plannen Donald Trump

Import en export tussen Nederland en de VS

5 procent van alles wat Nederland exporteert gaat naar de Verenigde Staten, dat is 36,1 miljard euro aan export. Maar we importeren meer: in 2024 kwam 10 procent van onze totale import uit Amerika, met een waarde van 61,4 miljard euro.

Bij die export gaat het vooral om machines en vervoermaterieel. We importeren vooral fossiele brandstoffen: sinds 2023 is Amerika de belangrijkste leverancier van aardgas. Dat komt omdat we sinds 2022 nauwelijks nog gas uit Rusland kopen.

Veel handel met Amerika

Ook CEO van Royal Kaak Lodewijk van der Borg handelt veel met Amerika. "Wij maken industriële machines voor bakkers. En dat doen we voor over de hele wereld, dus ook in Amerika. Er worden 10.000 broden per uur opgemaakt. En daarmee proberen we een bijdrage te leveren aan goed en heerlijk brood in de wereld."

Amerika is een belangrijke markt voor het bedrijf, zo'n 30 procent van de omzet komt uit de Amerikaanse markt, vertelt de CEO.

Bekijk ook Schiet Amerika onder Donald Trump ons te hulp als Nederland wordt aangevallen? 4 op de 10 zijn bang van niet

Trump de zakenman

Toch maakt Van der Borg zich minder zorgen over de plannen van Trump. "Ik denk niet dat de soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend."

Hij ziet Trump vooral als zakenman. "Ik denk dat het een onderhandelingstactiek is. Hij moet nu kiezers trekken met zijn beloftes, en gaat dan onderhandelen als een zakenman en niet als politicus. En daar worden wij toch regelmatig mee op het verkeerde been gezet. Ik ben daar niet zo bang voor."

Langetermijngevolgen

Als hoofdeconoom bij de ING ziet Marieke Blom vooral problemen op de langere termijn als Trump invoertarieven doorvoert en Amerika zich meer op zichzelf gaat richten vanwege een 'America first'-beleid.

"Door te globaliseren, door te handelen, kunnen landen doen waar ze goed in zijn en zich specialiseren. Dat zorgt ervoor dat je economie op lange termijn kan groeien. Maar wat je nu ziet: als er minder globalisering is, wordt die groeimotor hierdoor op langere termijn uitgehold."

Geen echte reden tot zorg

Maar voor Van der Borg zijn er nog niet genoeg redenen om echte zorgen te hebben. "We hebben natuurlijk al 4 jaar Trump meegemaakt. En dan ga je toch terugkijken: hoe goed of slecht was het voor ons in die tijd? En wij hebben niet het gevoel dat hij veel zou veranderen."

"Ik heb geen glazen bol om in te kijken wat er gaat gebeuren en wat daar dan voor actie voor nodig is. Maar ja, dat heet ondernemen", vertelt de CEO.

Schade vooral op lange termijn

Blom verklaart waarom het niet verbazingwekkend is dat veel ondernemers zich nog niet al te veel zorgen maken. "Kijk, als econoom denk je wel dat er een negatieve impact is, maar niet in de orde van een ernstige recessie. Dan is het dus ook niet zo gek dat er slechts een kleine groep bedrijven is die zegt: voor mij is het echt pijnlijk."

Ook legt ze uit dat de schade voor individuele ondernemers beperkter is omdat de dollar op het moment sterker is dan de euro. Toch blijft het voor de ondernemers wel de vraag of ze niet ergens anders willen produceren.

Tegenmaatregelen?

Volgens Blom zullen tegenmaatregelen vanuit Europa onvermijdelijk zijn als Trump doorzet. "Met een importtarief doe je uiteindelijk je eigen economie meer pijn, maar dat moet Europa doen om de kans zo klein mogelijk te maken dat Trump hiermee verder gaat."

Maar de Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaans gas maakt dat wel lastiger. "Dus ja, we schieten onszelf in de voet, maar we zullen proberen dat in de kleine teen te doen."