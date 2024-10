Het Alexander Monro Ziekenhuis gaat standaard AI inzetten bij het beoordelen van een mammogram. Kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker namelijk vaker en eerder dan een radioloog. Ook bij andere kankersoorten kan AI een meerwaarde hebben.

Kunstmatige intelligentie krijgt een steeds grotere plek in de screening en behandeling van borstkanker. AI is een statistisch computermodel dat plaatjes analyseert. Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven is van mening dat we eigenlijk niet meer om AI heen kunnen in de borstkankerzorg, omdat het zoveel voordelen heeft.

Extra hulp

Die voordelen zijn er volgens De Jong in eerste instantie voor de patiënt. "Als je er eerder bij bent dan heb je natuurlijk een betere kans om te kunnen genezen. Dat vind ik echt het grootste voordeel", legt de bestuurder van het ziekenhuis uit. "Daarnaast is het ook voor de radioloog prettig om een extra hulp te hebben die kritisch over de schouder meekijkt."

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat AI borstkanker vaker en eerder ontdekt. "Door eerdere diagnoses, krijgt de patiënt vaak ook een minder zware behandeling. En dat gaat uiteindelijk in de toekomst ook gepaard met minder hoge lasten", zegt De Jong. "Dus uiteindelijk heeft de hele keten er voordeel van."

'Beter dan de radioloog'

Ritse Mann is radioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek en het Radboudumc en houdt zich bezig met AI in kankeronderzoek. Volgens hem is kunstmatige intelligentie beter in het lezen van een mammogram dan de radioloog.

"AI heeft heel veel data nodig, data die uniform en gelijksoortig zijn. Alleen al in de screening in Nederland maken we een miljoen mammogrammen per jaar. AI is heel constant en presteert altijd hetzelfde, beter dan de radioloog. Wij mensen zijn vrij variabel", vertelt de radioloog.

Andere kankervormen

Volgens Mann moet de echte slag door AI nog komen en dat kan grote gevolgen hebben voor zijn beroepsveld. "Die maak je pas als je een deel van de screening echt laat overnemen door AI. Dat zie ik zeker gebeuren, absoluut. De radioloog kan uiteindelijk voor 80 procent worden weggehaald schat ik in."

Ook bij andere kankersoorten kan AI het verschil maken, stelt de radioloog. "AI werkt goed voor veelvoorkomende kankersoorten. Met een CT-scan voor longkanker is AI echt al heel goed. Je kunt denken aan prostaatkanker, waar het duidelijk in ontwikkeling is. En je kunt ook denken aan dingen als melanomen, plekjes op de huid die op basis van een gewone foto geanalyseerd kunnen worden", sluit hij af.