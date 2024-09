De contactgegevens van alle politiemedewerkers zijn gehackt, in sommige gevallen zijn daarbij ook privénummers gestolen. Agenten maken zich grote zorgen: wat kunnen criminelen met deze gegevens? "Systemen moeten tegen het licht worden gehouden."

Bij het grote datalek bij de politie eind vorige week zijn na nu blijkt niet alleen werkgegevens van agenten buit gemaakt, maar ook privégegevens.

Visitekaartjes op Microsoft Outlook

Korpschef van de Nationale Politie Jannie Knol noemt het lek 'afschuwelijk'. "We hebben geprobeerd collega's sinds vorige week zoveel mogelijk te vertellen wat er aan de hand is. En we zijn zo snel mogelijk het lek gaan dichten." Volgens Knol gaat het om visitekaartjes in Microsoft Outlook. Daarop staan namen, telefoonnummers en emailadressen. "We krijgen ook signalen dat het zou kunnen zijn dat er privé-telefoonnummers tussen staan. Als dat zo is, vereist dat extra aandacht en zorg."

De gegevens zijn nog in handen van een onbekende hacker. De politie monitort of deze ergens worden gepubliceerd of te koop worden aangeboden, ook op het dark web. Knol zegt dat het nog te vroeg is voor onafhankelijk onderzoek. "Ik ben nu bezig om te kijken naar: wat is weg en wat betekent dat voor mijn mensen? Dat heeft nu prioriteit."

Extra gevaarlijk

Koen Simmers van de politiebond NPB maakt zich grote zorgen om het lek: "Er zijn duizenden collega's bij de politie die bewust niet op social media zitten, waarvan de omgeving misschien wel niet weet dat ze bij de politie werken. En ook die gegevens zijn allemaal naar buiten gegaan. Dat maakt het wel extra gevaarlijk."

"Als deze informatie in verkeerde handen komt, dan kunnen activisten, criminelen of misschien wel zelfs buitenlandse inlichtingendiensten in beeld brengen wie er voor de politie werkt, maar ook van welke groepen ze lid zijn."

Mensen aan de deur

Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn heeft Simmers aan de lijven ondervonden. "Zoals zovelen collega's heb ik meegemaakt dat mensen aan de deur kwamen om verhaal te verhalen, ook zijn mijn adresgegevens publiekelijk gedeeld."

In Simmers geval betekende dat dat hij een tijd lang niet in de media is geweest als woordvoerder van de politiebond. Maar in andere gevallen heeft dat geleid tot beveiligingsmaatregelen en zelfs verhuizingen. Heel ingrijpend. "Ik wil niet dat andere collega's dat ook moeten gaan doormaken."

Veel meldingen binnengekomen

Het risico dat dat wel gaat gebeuren is met dit lek toegenomen. Criminelen kunnen met telefoongegevens gaan proberen invloed op de politie uit te oefenen. Bij de politiebond zijn veel meldingen binnengekomen, bijvoorbeeld van mensen van een recherche afdeling die de wat zwaardere criminaliteit onderzoekt. En waar het niet de bedoeling is dat verdachten en advocaten weten wie de collega is en wie zich met dat onderzoek bezighoudt.

Simmers roept dan ook op dat er grondig onderzoek gedaan moet worden. "Bij de politie hebben wij ontzettend veel ICT-systemen om opsporingsonderzoeken te leiden, maar ook over werk- en privégegevens. Die systemen moeten tegen de licht worden gehouden."