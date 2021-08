Na 20 jaar oorlog vertrekken internationale troepen uit Afghanistan, terwijl de Taliban het grootste deel van het land juist weer in handen heeft. “We zijn terug bij af”, zegt de Afghaanse Niloufar Rahim. “De Taliban is nu nog sterker dan voor de oorlog.”

Ze is opgegroeid in Afghanistan, maar emigreerde op haar tiende naar Nederland, vlak voordat de NAVO het centraal-Aziatische land binnenviel. Deze dagen voelt Rahim zich meer betrokken dan ooit bij haar land van herkomst. "Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed."

Vluchten lukt niet meer

Nauwlettend volgt ze het nieuws en praat ze met familie en vrienden ter plekke. "Ze vertellen me over de schoten en raketten die er te horen zijn. Iedereen leeft in angst en onzekerheid." Afghanen proberen een paspoort te krijgen om te vluchten, maar dat lukt volgens Rahim ook niet meer, want inmiddels worden ook alle grenzen door de Taliban bewaakt.

Rahim is voorzitter van de Afghaans-Nederlandse stichting KEIHAN, die streeft naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan. "We zouden er binnenkort weer heen gaan, maar sinds de NAVO er is vertrokken, hebben we dat uit voorzorg moeten annuleren. Het is er té gevaarlijk."

Alleen maar toekijken

Rahim voelt zich machteloos. "De Taliban wint in zo'n enorm tempo terrein. Het land gaat heel snel achteruit, en wij Afghanen kunnen helemaal niets. Zelfs vredesbesprekingen worden zonder Afghanen gevoerd."

"De internationale gemeenschap komt 20 jaar geleden binnenvallen, doet wat ze wil, en vertrekt weer als het er eigenlijk nog erger aan toe is dan voorheen. En wij kunnen alleen maar toekijken."

Gevangen in eigen huis

De Nederlandse Anne Kwakkenbos is momenteel als hulpverlener voor Cordaid in Kabul en ziet de chaos in het land van dichtbij. "Er zijn 20 jaar lang namelijk heel veel mogelijkheden geweest. Weliswaar met beperkingen, maar het leven 'voelde' vrij. Nu zit iedereen uit het niets ineens weer gevangen in z'n eigen huis."

De NAVO vertrouwt erop dat de Afghaanse overheid het binnenkort kan gaan overnemen. Maar volgens Kwakkenbos is het vertrouwen in de overheid erg laag. "Het is kiezen tussen twee kwaden voor Afghanen: een land onder leiding van de Taliban of een corrupte overheid?"

Bron: EenVandaag Anne Kwakkenbos vanuit Afghanistan

Taliban is alleen maar sterker geworden

Het leek 10 jaar geleden nog de goede kant op te gaan, zag Rahim. "Toen kwam ik regelmatig in Afghanistan; de internationale troepen hadden redelijk controle en de Taliban had lang niet zoveel macht als nu. Waarom zijn de strijdkrachten toén niet weggegaan?"

Nu 10 jaar later maakt hun vertrek de situatie volgens Rahim eigenlijk alleen maar erger. "De Taliban is de laatste jaren nóg sterker geworden, nóg rijker en heeft nóg meer macht en middelen gekregen." De toekomst is onzeker, ziet ze. "En dat de Afghaanse bevolking hier het slachtoffer van wordt, dat raakt me enorm."