Opnieuw ligt de Coöperatie Laatste Wil onder vuur. Deze keer omdat een lid van de stichting een jonge vrouw zou hebben aangezet tot zelfdoding. Haar zus doet vandaag aangifte. "Niemand mag voor God spelen."

In november vorig jaar slikte de toen 32-jarige Rifka een aantal capsules van het omstreden Middel X, een chemisch, giftig poeder dat onder andere gebruikt wordt om laboratoria schoon te maken. Zo'n 14 uur na inname van het middel overleed ze en werd ze gevonden door haar ex-vriend.

Aangifte

Bijna een half jaar later, op woensdag 20 april, doet Rifka's zus, Renske van Vliet, aangifte tegen Hans. Hij zou Rifka, die een licht verstandelijke beperking had, hebben aangezet tot en hulp hebben geboden bij zelfdoding.

Rifka ontmoette Hans op het forum van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze coöperatie vindt dat iedereen boven de 18 jaar zonder tussenkomst van een arts of psychiater beschikking zou moeten hebben over een zogenoemde 'laatste-wil-pil', ofwel Middel X.

Bron: Privébezit Rifka

Ups en downs

"Rifka was een bijzondere en lieve vrouw. Ik ben mijn hele leven veel met haar opgetrokken", vertelt Renske. "Ze was een creatief mens, maakte prachtige collages."

Haar hele leven had Rifka periodes dat het minder goed met haar ging, vertelt haar zus. "Maar ze kwam er altijd weer bovenop. Vooral in het voorjaar en de zomer leefde ze op. We deden dan leuke dingen samen, gingen op vakantie en naar festivals."

Intensief appcontact

Na haar overlijden kwam Rifka's familie erachter dat zij tijdens de laatste 3 weken van haar leven intensief appcontact had met Hans. WhatsApp-berichten die eigenlijk maar één richting opgingen, namelijk de dood.

Hans complimenteerde haar toen ze het dodelijke poeder had besteld. En adviseerde haar over hoeveel en hoe ze het moest gebruiken. En over welke anti-braakmiddelen ze moest gebruiken.

'Overmatig drugsgebruik'

Op een verzoek voor een telefonisch interview ging Hans niet in. Wel stuurde hij een uitgebreid appbericht, waarin hij verklaart dat hij Rifka nooit heeft ontmoet en haar ook niet aan de telefoon heeft gehad. Het contact verliep uitsluitend via de app.

Rifka's familie vindt dat vreemd: hoe kon een individu op basis van appjes inschatten hoe het met Rifka ging? In zijn app naar EenVandaag liet Hans weten dat het 'lichaam van Rifka is verwoest door overmatig drugsgebruik'.

Bron: EenVandaag Appverkeer tussen Hans en Rifka

Psychose

Maar Rifka zat in een lichamelijke psychose. Dat betekent dat ze allerlei waanbeelden had over haar eigen lichaam. Ze dacht dat haar lichaam verwoest was. Dat haar tanden zacht waren en dat er allerlei bulten op haar armen zaten die er niet waren.

Voor Rifka's zus Renske was het de reden om aangifte te doen. Zij vindt dat Hans zich onzorgvuldig en onverantwoordelijk heeft gedragen. Hij stelde zich op als haar behandelaar terwijl hij haar nooit had ontmoet. Volgens de familie heeft hij het leven van Rifka willens en wetens in gevaar gebracht.

'Situatie was niet hopeloos'

Renske doet aangifte omdat ze vindt 'dat niemand voor God kan spelen'. "Voor mijn gevoel heeft hij dat wel gedaan. Wie is deze man dat hij denkt dat hij zich met haar kan bemoeien? Waarom heeft hij geen contact opgenomen met de familie? Wij hadden kunnen vertellen wie Rifka was. Een mooi en lief mens."

Haar situatie was niet hopeloos, benadrukt Renske. "Als die man er niet was geweest, was Rifka nu nog gewoon in leven. Dat weet ik zeker. Deze man realiseert zich helemaal niet waar hij mee bezig is geweest. Ze had een heel team om zich heen. We waren keihard bezig om haar de hulp te bieden die ze nodig had."

Al langer onder vuur

De Coöperatie Laatste Wil ligt al langer onder vuur bij justitie. Er lopen meerdere aangiftes en er zijn onlangs huiszoekingen gedaan bij het bestuur.

In 2017 wilde de CLW Middel X verspreiden onder leden, die ieder een persoonlijk kluisje met daarin het middel zouden kunnen krijgen. Daarop kondigde het Openbaar Ministerie in maart 2018 een strafrechtelijk onderzoek aan. CLW stopte destijds de inkoopgroepen.

'Er hielden mensen van haar'

Hoe de aangifte ook uitpakt, haar zusje krijgt Renske er niet mee terug. Maar ze wil niet dat hij nog meer slachtoffers maakt.

"Weet hij wel dat er mensen zijn die van haar hielden? Realiseert hij zich hoeveel pijn het doet om een van je dierbaarste mensen te verliezen?"