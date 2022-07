Een derde van de mannen (31 procent) en een op de vijf vrouwen (20 procent) vindt dat de vrouw minder moeten werken als er kinderen komen. "Kleine kinderen hebben hun moeder harder nodig dan hun vader, die hebben gewoon een speciale connectie."

Vooral 75-plussers én jongeren tussen de 18 en 25 jaar (beide 32 procent) vinden dat vrouwen meer thuis moeten zijn bij de kinderen, in het geval van een relatie tussen een man en een vrouw.

'Je krijgt een kind tenslotte samen'

"In principe vind ik dat je allebei minder moet gaan werken", zegt een jong iemand in het onderzoek. "Maar als ik moet kiezen, dan toch de vrouw. Zo ging het bij mij thuis vroeger ook." Bijna niemand (1 procent) vindt dat de man minder moet gaan werken. De grootste groep mannen (45 procent) én vrouwen (58 procent) vindt dat beide partners minder moeten gaan werken als er kinderen komen.

"Je krijgt een kind tenslotte ook samen. Bovendien: het is toch ook gewoon leuk om tijd met je kinderen door te brengen, als man en als vrouw?!", zegt een deelnemer. Ook is er een groep (9 procent) die vindt dat beide partners niet minder hoeven te gaan werken: "Daar heb je toch gewoon kinderopvang voor? Wij vinden ons werk veel te leuk om te minderen."

Wie zorgt er voor de kinderen?

Zorg en opvoeding

'De vrouw zorgt voor de kinderen, de man voor het geld': dat gaat volgens een grote meerderheid allang niet meer op. 86 procent is van mening dat mannen en vrouwen evenveel verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor en opvoeding van de kinderen.

Ook hoeft de man in de relatie niet per se ook de 'kostwinner' te zijn, zegt 86 procent. "Dat vind ik zo'n ouderwets begrip. Ik mag toch hopen dat iedereen, man en vrouw, zorgt dat ze hun eigen broek op kunnen houden. Deze tijd is echt te duur om financieel afhankelijk van iemand te zijn."

Zorgtaken belanden bij de moeder

Toch geven veel deelnemers aan dat de keuze wie er minder gaat werken niet zomaar gemaakt is. "Natuurlijk vind ik het principe van gelijkwaardigheid heel belangrijk, maar het moet ook gewoon praktisch zijn. Als de man meer verdient, en dat is in veel gevallen nog zo, is het toch onlogisch dat hij minder gaat werken?", vindt een deelnemer.

"Het wordt je ook gewoon onmogelijk gemaakt om het écht eerlijk te verdelen", zegt een ander. "Als vrouwen maandenlang verlof hebben en een man een paar weekjes tegen minder salaris, dan krijg je als moeder automatisch veel zorgtaken op je. Dat blijft later ook zo. Daar zou eens wat aan moeten veranderen."