Zit er een limiet op het aantal gezinsleden dat hier mag komen? En andere vragen over nareizigers beantwoord

Hoogleraar migratierecht aan de Universiteit Leiden Marlou Schrover en woordvoerder Gerard Spierenburg van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beantwoorden jullie vragen.

1. Wie worden tot de groep nareizigers gerekend?

"Dat zijn de echtgenoten of partners en de biologische kinderen van mensen die al eerder naar Nederland zijn gekomen en een verblijfsvergunning hebben gekregen", begint Schrover. "Het zijn vaak de mannen die de moeilijke reis afleggen. De vrouw en kinderen sluiten in het kader van gezinshereniging later aan bij de man."

Maar er gelden wel een aantal regels voor gezinshereniging, weet de hoogleraar. Zo mogen de kinderen niet ouder zijn dan 18 jaar en mogen andere nareizigers ook geen senioren zijn. "Een statushouder mag bijvoorbeeld niet zijn moeder over laten komen naar Nederland omdat hij denkt dat het ze dan voor zijn kinderen kan zorgen. Alleen bij heel uitzonderlijke omstandigheden mag een senior naar Nederland komen om te verblijven. Als laatst mogen de nareizigers ook geen neven, nichten, tantes of niet-biologische kinderen zijn", legt ze uit.

Volgens haar vormt de laatst genoemde groep een probleem in het systeem. "Er zijn gevallen bekend waarin iemand zegt dat hij het kind van zijn overleden zus opvoedt en dat dat kind daarom dus onderdeel is van het gezin. Alleen is het kind niet officieel geadopteerd." Dit is vooral terug te zien bij mensen uit landen als Jemen en Soedan, waar een hoge sterfte is, zegt Schrover. "In het merendeel van de islamitische landen kun je geen kinderen adopteren. Zij mogen dus niet meereizen."