Hoe veilig zijn voedingssupplementen? Jullie vragen over extra vitamines en mineralen beantwoord

6. Wat moet je doen als je denkt last te hebben van bijwerkingen?

Witkamp: "Als je na het innemen van de supplementen bijvoorbeeld tintelingen voelt in je vingers of tenen of je krijgt pijn in je buik of diaree, stop ermee. De klachten gaan meestal vanzelf over." Bij sommige bijwerkingen kan het echter wel dagen of zelfs weken duren voordat je iets merkt.

Bij vervelende en hardnekkige klachten is het advies: ga naar je huisarts. "Verder kun je als consument ook contact opnemen met Bijwerkingencentrum Lareb."

Ook Seidell raadt consumenten aan om niet zelf op onderzoek uit te gaan, maar de hulp van een huisarts in te schakelen. "Hij of zij kan dan uitzoeken welke voedingssupplementen je beter kunt nemen om toch aan je vitamines te komen."

Een huisarts kan je ook nog verwijzen naar een diëtist, weet Seidell. "Die kijkt dan naar de mogelijkheid om de vitamines weer via gezonde voeding binnen te krijgen. In gezonde voeding zitten niet alleen die vitamines en mineralen die je nodig hebt, maar ook nog een heleboel andere stoffen die niet in die potjes zitten."