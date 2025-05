Asbest: hoe kom je erachter of het in je huis zit en wat moet je ermee? Jullie vragen erover beantwoord

Woningen vóór 1994

Huizen die gebouwd zijn vóór 1994 worden als 'asbestverdacht' gezien, omdat er bij deze huizen asbesthoudend materiaal toegepast kan zijn. "Je kan daarom het beste alert blijven en bijvoorbeeld je koopcontract en bouwtekeningen bekijken om te controleren of er asbest gebruikt is bij de bouw van je woning."

Als je het huis later gekocht hebt en je hebt zelf geen asbestinventarisatie laten uitvoeren, dan zou je ook aan de verkoper kunnen vragen of hij/zij daar nog informatie over heeft, adviseert Huffmeijer. Mocht je zelf willen opzoeken in welk jaar jouw huis gebouwd is, dan kan je dit vinden via de BAG Viewer van het Kadaster. En op de website van Milieu Centraal kan je informatie vinden over het herkennen van asbest. Daar vind je ook een tool die helpt te ontdekken of er asbest is in je huis en welke stappen je kan nemen om het te verwijderen.

Online tools gebruiken

Is je huis ná 1994 gebouwd, maar vermoed je nog steeds dat er asbest aanwezig is in of rondom je woning? Dan kun je - naast het opvragen van de bouwtekeningen - ook een online tool gebruiken.

"Je kunt op de website van Milieu Centraal een tool raadplegen die helpt bij het herkennen van materialen waar mogelijk asbest in verwerkt is."

Asbest-onderzoek

Voor wie écht zeker wil weten of er sprake is van asbest, adviseert Huffmeijer het volgende: "Je kunt een asbest-inventarisatie laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Zij onderzoeken of er asbest in jouw huis zit. Van verdacht materiaal nemen ze een monster, dat laten ze testen in een laboratorium. Je kunt namelijk alleen onder een microscoop zien of ergens asbest in zit.''

Het is in Nederland niet verplicht om asbest te verwijderen. In een aantal gevallen is het wel verplicht om, als je het wil verwijderen, dat door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Je mag het materiaal dan niet zelf verwijderen, omdat dit een risico vormt voor je gezondheid. Het gaat hierbij om beschadigd asbestmateriaal óf om 'niet-hechtgebonden' asbest. Dit betekent dat het materiaal niet vastzit aan een ander product of materiaal.