Wie bepaalt welke personen er uitgeruild worden? En andere vragen over gevangenruil beantwoord

Hoogleraar Internationale Betrekkingen Michal Onderco aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft antwoord op jullie vragen. Hij bestudeert de vraagstukken van internationale veiligheid.

1. Hoe verloopt het proces van een gevangenenruil?

Het hangt af van het aantal gevangenen en de situatie, zegt Onderco. "Er zijn geen vaste regels. Ook niet in het kader van internationaal recht. Dat betekent dat het maatwerk is bij elk conflict. Bij de grote gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne is het bijvoorbeeld gebeurd in het kader van bilaterale onderhandelingen." Vorig weekend hebben beide landen 1000 gevangenen vrijgelaten. Dit is de grootste gevangenenruil sinds het begin van de oorlog.

Meestal hebben landen goed in kaart welke burgers gevangen zijn genomen door het land waarmee ze een conflict hebben, legt Onderco uit. "De landen kunnen zelf bepalen wie ze al eerst terug willen hebben. Althans, ze kunnen hun wensen doorgeven. Of de andere partij daar gehoor aan geeft, is echter de vraag. Dat is echt een kwestie van onderhandeling: wie tegen wie? Dat gebeurt soms omdat landen niet iedereen terug willen ruilen. Mensen die terreurdaden hebben gepleegd, worden bijvoorbeeld niet zomaar teruggestuurd."

"Wat vaak gebeurt, is dat mensen met speciale kennis - bijvoorbeeld op het gebied van technische voorzieningen of van een bepaalde regio - als eerste worden teruggehaald. Ook mensen die hogere militaire functies bekleden, krijgen vaak eerst prioriteit."